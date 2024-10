La Nation Syilx Okanagan célèbre la fête annuelle du saumon

Par Aaron Hemens, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les membres de la communauté de la nation syilx Okanagan se sont réunis la semaine dernière pour leur fête annuelle du saumon d’automne, pour honorer le ntytyix (chef du saumon) et pour célébrer les succès de restauration du poisson dans leurs cours d’eau ancestraux.

L’événement du 22 septembre a conclu le rassemblement de trois jours snx̌aʔiwləm (honorant le caractère sacré de la rivière) de l’Okanagan Nation Alliance à sx̌ʷəx̌ʷnitkʷ (Okanagan Falls), un ancien site de pêche récupéré par la nation l’année dernière.

« Ce fut une bonne course pour notre peuple cette année », a déclaré le chef de la bande indienne d’Osoyoos, Clarence Louie (y̓ilmixʷm ki law na) avant la fête. « C’était tellement cool de voir autant de nos gens… pêcher comme nos gens pêchent ici depuis des milliers d’années. »

Les cérémonies de cette année étaient particulièrement festives, car les efforts de restauration du saumon déployés par l’ONA depuis des décennies portent leurs fruits et ramènent plusieurs espèces dans les cours d’eau de Syilx.

Le mois dernier, les scientifiques de l’ONA ont enregistré le retour du premier saumon quinnat depuis des années dans le lac, nageant à environ 1 000 kilomètres de la mer, après des décennies bloquées par des barrages.

En août, le pays a contribué à la réintroduction du saumon rouge dans les lacs Arrow pour la première fois en 80 ans. Et au printemps dernier, des jeunes de 60 écoles locales ont relâché des milliers de juvéniles de saumon rouge et de quinnat dans les cours d’eau du territoire de Syilx.

Le festin du saumon a réuni des familles de différentes nations et cultures, y compris des peuples autochtones et non autochtones.

Les pêcheurs syilx, dont Youth, ont pêché le sc̓win (sockeye) à nk’mip (lac Osoyoos) en juillet.

« Nous vous remercions, les gens formidables d’être ici », a déclaré l’aîné syilx cəqcqalx̌qn (Arnie Baptist).

La journée a commencé avec les participants formant un cercle, alors que la première offrande de saumon de l’année était déposée au centre accompagnée de chants de tambours.

Les membres de la communauté faisaient la queue pour recevoir un morceau de saumon cuit. cəqcqalx̌qn a encouragé les participants à dire une prière ou à réfléchir à leur propre chemin, alors qu’ils montaient un par un.

« Vous avez besoin d’un sentiment de guérison ; quand vous passez, rappelez-vous qui vous aimez », a déclaré Baptist. « Tous ces organisateurs ont apporté quelque chose qui nous bénit – nous ne prenons pas cela à la légère. »

Après la première offrande de saumon, les membres de la communauté se sont alignés avec des assiettes devant une tente de restauration pour commencer le festin.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré que tous les os et peaux restants du festin seraient collectés et offerts dans les eaux.

Après avoir mangé, les participants se sont approchés des rives de la rivière pour une cérémonie de l’eau, au cours de laquelle les restes de saumon ont été offerts avec des prières pour les eaux de la nation et tous les êtres auxquels elles donnent vie.

Alors que les gens faisaient la queue au bord de la rivière Okanagan, ils ont été frôlés par des branches de sapin mouillées.

« Nous pouvons être reconnaissants de pouvoir terminer une autre journée ensemble », a déclaré Baptist après la cérémonie. « Quel que soit le peu de connaissances que nous possédons, nous y tenons profondément. »

Prières pour la terre et l’eau

Le rassemblement du 20 au 22 septembre comprenait également plusieurs événements, notamment des jeux de bâton, une pagaie en canot et des stands éducatifs pour des initiatives telles que Bringing the Salmon Home.

Pour lancer les célébrations annuelles, un groupe de motocyclistes, parmi lesquels le chef Louie, s’est embarqué vers le sud, vers les « États-Unis », de sx̌ʷəx̌ʷnitkʷ à « Long Beach, Washington ».

Ils ont suivi la route sinueuse et sinueuse du fleuve Columbia et, tout au long de leur voyage, ont organisé des cérémonies et des prières pour ramener le saumon dans l’aire de répartition historique de l’espèce.

Les motards sont revenus le même jour alors que d’autres membres du Syilx pagayaient en canoë depuis le lac Skaha jusqu’à sx̌ʷəx̌ʷnitkʷ. Avant d’aller à l’eau, ils ont offert du tabac.

Herman Edward, de la bande indienne de Lower Similkameen, a aidé à planifier le voyage et a sculpté certains de ses canoës. Il a déclaré aux participants que la pagaie annuelle rappelle aux enfants du pays pourquoi leurs bateaux et voies navigables ancestraux sont si importants.

« Chaque traction que vous faites est une prière – vous priez pour tout ce qui existe sur la terre », a expliqué Edward, fondateur et organisateur du voyage annuel en canoë Sukʷnaqin du 4 juillet. « Sans eau, nous ne pouvons pas vivre. »

Il a ajouté qu’il est crucial de rappeler à la communauté dans son ensemble – en particulier aux colons – de prier et de prendre également soin de l’eau.

« Ce travail est quelque chose qui vous rendra fier d’en avoir fait partie un jour », a déclaré Edward. « En tant que jeunes, vous vous souviendrez de ce moment important où vous êtes allé sur ce plan d’eau. « Nous ne savons pas ce qui nous attend dans le futur ; c’est pourquoi cette prière est importante.

Cet article a été publié pour la première fois sur IndigiNews.