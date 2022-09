La nation “profondément préoccupée” par la santé de Queen, déclare Liz Truss

Liz Truss a déclaré que la nation serait “profondément préoccupée” par les nouvelles du palais de Buckingham selon lesquelles la reine Elizabeth II est sous surveillance médicale étroite.

Le nouveau Premier ministre conservateur a déclaré que ses pensées “et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni” étaient avec le monarque de 96 ans et la famille royale.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a également déclaré qu’il était “profondément inquiet” par la nouvelle, ajoutant qu’il “espérait son rétablissement” avec le reste du pays.

Le prince Charles, héritier du trône, est maintenant avec la reine à Balmoral après avoir été placé sous surveillance médicale. Ses médecins “s’inquiètent pour la santé de Sa Majesté”, a déclaré un porte-parole du palais.

Le président Sir Lindsay Hoyle a interrompu jeudi un débat sur le plan de crise du projet de loi sur l’énergie du gouvernement à la Chambre des communes pour informer les députés de l’état de la reine.

“Je sais que je parle au nom de toute la Chambre lorsque je dis que nous envoyons nos meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine, et qu’elle et la famille royale sont dans nos pensées et nos prières en ce moment”, a déclaré le président.

Le ministre du Cabinet, Nadhim Zahawi, a été vu entrer aux Communes d’humeur sombre, demandant à parler à Mme Truss et à la chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner pour les informer des nouvelles de la mauvaise santé de la reine.

Chris Byrant, du Labour, a déclaré que les Communes “se sentaient froides et sombres, comme si le sang avait été vidé de ses joues” après l’annonce choc, ajoutant: “Nous souhaitons bonne chance à Sa Majesté et à sa famille.”

Le SNP Ian Blackford – s’exprimant sur le plan de Mme Truss visant à plafonner les factures énergétiques annuelles à 2 500 £ au fur et à mesure que la nouvelle est parvenue – s’est dit « attristé », avant d’ajouter : « Les pensées et les prières de nous tous accompagnent notre Majesté ».

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que «les pensées et les prières de toute la nation vont à Sa Majesté la reine et à sa famille alors que nous espérons et prions tous pour son rétablissement complet».

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que “nous nous sentons tous profondément préoccupés” par les informations faisant état de la mauvaise santé de la reine, ajoutant: “Mes pensées et mes souhaits vont à la reine et à toute la famille royale en ce moment.”

Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré dans un tweet: « Préoccupé d’entendre les nouvelles du palais de Buckingham. J’envoie mes meilleurs vœux à Sa Majesté et à sa famille au nom du peuple du Pays de Galles.

L’ancien Premier ministre conservateur David Cameron s’est également dit “profondément préoccupé” par les nouvelles concernant la santé de la reine. “J’envoie mes pensées et mes prières les plus sincères à Sa Majesté la Reine et à la famille royale en cette période inquiétante.”

La santé de la reine a été examinée au cours de l’année écoulée après qu’elle se soit retirée des événements clés en raison de problèmes de mobilité persistants ces derniers mois.

Le monarque s’est retiré d’un Conseil privé virtuel mercredi, un jour après avoir nommé Mme Truss au poste de Premier ministre chez elle dans les Highlands écossais.