La nation Potawatomi de Prairie Band est à l’honneur lors de la Convention nationale démocrate

Vote autochtone 2024. CHICAGO — Le vice-président du conseil tribal de la nation Potawatomi de Prairie Band, Zach Pahmahmie, et la secrétaire Lorrie Melchior étaient sur scène lundi soir dernier lors de la séance d’ouverture de la Convention nationale démocrate. Pahmahmie a salué le territoire et souhaité la bienvenue aux participants qui se sont rassemblés ce soir-là pour entendre le président Joe Biden plus tard dans la soirée.

La Prairie Band Potawatomi Nation (PBPN) s’est vu accorder la scène principale car elle est la seule tribu reconnue au niveau fédéral dans l’État de l’Illinois.

Cette distinction est intervenue plus tôt cette année pour la tribu basée à Mayetta, dans le Kansas, lorsque le ministère américain de l’Intérieur a placé des parties de la réserve historique de Shab-eh-nay en fiducie pour le PBPN.

La réserve de Shab-eh-nay est située dans la banlieue de Chicago, à l’ouest d’Aurora.

Cette distinction a permis à la Prairie Band Potawatomi Nation (PBPN) de représenter la semaine dernière la Convention nationale démocratique à Chicago et a fourni

Pahmahmie a accueilli les délégués du DNC avec ces mots :

« Nous voici réunis sur nos terres ancestrales, celles de la nation Potawatomi de la bande des Prairies et de nos nations sœurs Potawatomi. Nous honorons également l’esprit des autres nations tribales qui ont traversé cette magnifique région.

Bienvenue à la Convention nationale démocrate de 2024. Depuis des temps immémoriaux, nos ancêtres ont vécu dans la région des Grands Lacs. Cependant, en 1849, une action illégale du gouvernement américain a expulsé de force notre tribu de notre terre natale. Depuis lors, nous travaillons à la reconquérir. Enfin, cette année, le ministère de l’Intérieur a placé certaines de nos terres ancestrales à l’ouest de Chicago dans une fiducie.

« Grâce à la détermination de notre communauté tribale et à l’administration Biden-Harris, nous avons récupéré une partie de notre territoire. Nous sommes devenus la seule nation tribale reconnue par le gouvernement fédéral dans l’Illinois en 175 ans. »

Pahmahmie et Melchior ont été rejoints à Chicago par d’autres membres du conseil tribal : William Evans, Raphael Wahwassuck et Ronald « Tony » Wahweotten, Jr.

Mardi matin, le PBPN, basé à Mayetta, dans le Kansas, a organisé un petit-déjeuner pour les délégués du Kansas DNC au Chicago Hilton. Les participants au petit-déjeuner ont entendu la représentante Sharice Davids (D-KS), une citoyenne tribale de la nation Ho-Chunk, et l’ancien sénateur américain Tom Harkin (D-IA).

Plus tard dans la journée de mardi, les membres du conseil tribal ont pris congé du DNC pour visiter le Center for Native Futures, situé dans le Chicago Loop au 56 West Adams. La cofondatrice Monica Rickert-Bolter est une citoyenne de la nation Potawatomi de la bande des Prairies.

Rickert-Bolter et la cofondatrice, Debra Pappan (Jemez Pueblo) ont accueilli le conseil tribal du PBPN, ainsi que le président du comté de Forest Potawatomi, James Crawford, avec un message de bienvenue et ont donné un aperçu de la galerie d’art autochtone contemporaine qui a ouvert ses portes en septembre 2023.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimé/en ligne décerné par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à l’adresse levi@nativenewsonline.net. »

Contact : levi@nativenewsonline.net