La nation Navajo déclare l’escroquerie généralisée de Medicaid en Arizona un état d’urgence de santé publique

PHOENIX (AP) – Une escroquerie généralisée de l’Arizona Medicaid qui a laissé un nombre inconnu d’Amérindiens sans abri dans les rues du métro de Phoenix est déclarée état d’urgence de santé publique par la nation Navajo alors que les maisons de vie sobres frauduleuses perdent leur financement et deviennent ex habitants dans la rue.

La déclaration d’urgence a été publiée à la fin de la semaine dernière par la Commission de la nation Navajo sur la gestion des urgences et signée cette semaine par le président de la nation Navajo, Buu Nygren, selon des documents publiés sur la page Facebook de l’opération Rainbow Bridge de la tribu, qui a été créée pour faire face à l’arnaque. effets sur ses membres inscrits.

« Il y a des inquiétudes importantes concernant les impacts sur la vie de la Nation Navajo des déplacements brusques qui ont touché environ 5 000 à 8 000 personnes Navajo, en particulier dans l’exacerbation des risques médicaux et de santé publique associés au manque d’intervention immédiate et de services préventifs », la déclaration lit.

La déclaration permet à la tribu d’ajouter plus de personnel, de ressources de voyage, de fournitures médicales, de financement et d’autres moyens de soutien pour résoudre le problème persistant.

Le procureur général de la nation Navajo, Ethel Branch, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les équipes d’application de la loi de la tribu au cours de plusieurs semaines ont pris contact avec plus de 270 Amérindiens libérés dans les rues du métro Phoenix par des maisons sobres qui ont été ciblées par une répression de l’État contre facturation frauduleuse.

Les Navajos représentent la plupart des Amérindiens aux prises avec des dépendances qui ont été touchés par l’arnaque et la répression qui a suivi.

La communauté indienne de Salt River Pima-Maricopa a également mis en garde ses membres contre les fournisseurs trompeurs avec des panneaux d’affichage à l’extérieur de sa réserve à Scottsdale, en Arizona.

Le système Arizona Health Care Cost Containment, l’agence qui gère les paiements de Medicaid pour l’État, a annoncé cette semaine plusieurs autres changements visant à arrêter les paiements aux organisations trompeuses qui facturent des services non fournis, inappropriés ou inutiles.

Le site Web de l’agence indique qu’un moratoire de six mois est imposé sur les nouvelles inscriptions pour certains types de prestataires de soins de santé comportementaux résidentiels et ambulatoires et de services de transport non urgents. Certains fournisseurs seront désormais tenus d’effectuer des vérifications des antécédents et des visites sur place.

Les fournisseurs ne peuvent plus non plus facturer l’État pour l’argent de Medicaid au nom d’autrui, et certains types de réclamations sont désormais signalés.

Les paiements ont été coupés à plus de 100 fournisseurs soupçonnés de facturation frauduleuse.

Les responsables de l’Arizona ont annoncé en mai qu’ils enquêtaient sur une énorme escroquerie au financement de Medicaid qui pourrait affecter des milliers de personnes, dont la plupart seraient des Amérindiens.

Les responsables de l’État pensent que les fausses maisons ont fraudé l’Arizona sur des centaines de millions de sa part des dollars fédéraux de Medicaid. Les autorités de l’Arizona ont jusqu’à présent saisi 75 millions de dollars et ont émis 45 actes d’accusation dans le cadre de l’enquête qui comprend également le FBI et le bureau du procureur général des États-Unis.

Anita Snow, l’Associated Press