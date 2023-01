La nation Navajo annule le mandat du masque sur une vaste réserve

WINDOW ROCK, Arizona – La nation Navajo a annulé un mandat de masque qui est en vigueur depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi des responsables, remplissant une promesse que le nouveau président tribal Buu Nygren avait faite lors de sa campagne pour le bureau.

Le mandat était l’un des plus anciens aux États-Unis et s’appliquait largement aux entreprises, aux bureaux gouvernementaux et aux destinations touristiques de la vaste réserve, qui s’étend au Nouveau-Mexique, en Utah et en Arizona. La tribu avait à un moment donné l’un des taux d’infection à coronavirus les plus élevés du pays et parmi les mesures les plus strictes pour aider à prévenir la propagation du virus.

Nygren et le délégué du Conseil de la nation Navajo Otto Tso, qui supervise temporairement la branche législative de la tribu, ont annoncé conjointement la levée du mandat du masque sur les réseaux sociaux vendredi soir.

Ils ont cité des chiffres des responsables de la santé tribale qui montrent qu’il y a un faible risque de transmission, sur la base du taux d’incidence sur sept jours de 51 cas pour 100 000 personnes.

Le nombre de cas positifs dans l’ensemble pendant la pandémie reste toujours plus élevé dans la région de Navajo que dans toute autre région des services de santé indiens, à l’exception de l’Oklahoma. La nation Navajo a recensé plus de 2 000 décès liés au COVID depuis le début de la pandémie.

Nygren et Tso ont exhorté les gens à continuer de prendre des mesures de précaution. Les masques seront toujours obligatoires dans les écoles, les maisons de retraite et les établissements de santé, selon le dernier arrêté de santé publique.

“Il est temps pour le peuple Navajo de se remettre au travail”, a déclaré Nygren dans un communiqué. “Il est temps pour eux de pouvoir ouvrir leurs salles capitulaires pour mener des affaires locales et recevoir les services qu’ils demandent et méritent.”

La nouvelle s’est rapidement propagée et les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. Certains ont salué l’action et d’autres ont été vivement critiques, notamment l’ancien président Jonathan Nez, qui avait brigué un second mandat, et dont le mandat a été dominé par la réponse à la pandémie.

Nez a attribué au mandat de masque la baisse des taux de coronavirus et a déclaré qu’il priait pour que les cas de COVID-19, de VRS et de grippe n’augmentent pas.

“Mais la nouvelle administration doit être tenue responsable si nous constatons une augmentation des nouvelles infections, des hospitalisations et des décès”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’application du mandat de masque avait été mitigée sur la nation Navajo de 27 000 milles carrés (69 000 kilomètres carrés). La plupart des gens portaient des masques lors de l’inauguration des nouveaux élus au début du mois, mais ni Nygren ni Nez n’en ont gardé un tout le temps.

Brian Parrish, qui supervise la Navajo Nation Gaming Enterprise, a déclaré que la signalisation serait modifiée dans les quatre casinos de la tribu pour indiquer que les masques sont désormais facultatifs. Il a dit qu’il soupçonnait qu’un grand pourcentage de clients n’étaient pas revenus à cause du mandat de masque, mais qu’ils le pourraient maintenant.

“Nous sommes prêts à franchir cette prochaine étape vers le retour à la normale”, a-t-il déclaré vendredi soir.

Priscilla Todecheeny, qui travaille au Red Rock Trading Post à Red Valley, en Arizona, a déclaré que des panneaux concernant les masques étaient tombés une fois la réservation rouverte aux visiteurs et que personne n’avait été empêché d’entrer. Mais elle s’inquiète pour les employés qui portaient des masques.

“Je pense qu’il devrait toujours être dans les magasins pour notre sécurité car nous ne savons pas si une autre personne pourrait avoir le virus ou le porter”, a-t-elle déclaré vendredi.

Diana DeChilly, qui est Navajo, était à l’hôpital vendredi avec la grippe lorsqu’elle a appris que les masques n’étaient plus nécessaires sur la réservation. Elle a dit qu’elle préférait garder le sien pour éviter la propagation de toute maladie, même lorsqu’elle est libérée.

“Je suis prête à parier qu’une majorité de Navajos vont continuer à porter leurs masques, mandat ou pas mandat”, a-t-elle déclaré.

Fonseca a rapporté d’Honolulu.

Felicia Fonseca, Associated Press