La Nation métisse demande l’adoption rapide d’une loi respectant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Canada NewsWire

OTTAWA, ON, le 3 décembre 2020

OTTAWA, ON, 3 décembre 2020 / CNW / – Le Conseil national des Métis se félicite de l’introduction d’aujourd’hui Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et appelle à son adoption rapide. Ce n’est que la première étape du processus parlementaire. Notre plus haute priorité est de voir l’adoption de ce projet de loi.

La présentation d’aujourd’hui est une étape importante pour notre pays, et nous remercions le premier ministre Trudeau et le ministre Lametti d’avoir rempli sa promesse de déposer un projet de loi pour mettre en œuvre le Déclaration de l’ONU d’ici la fin de 2020. Nous remercions également le gouvernement de Canada, l’Assemblée des Premières Nations et l’Inuit Tapiriit Kanatami pour avoir travaillé avec nous pour façonner ce projet de loi et faire aboutir cette journée.

Le Conseil national des Métis a récemment organisé des séances de mobilisation fructueuses avec des citoyens de toute la nation métisse. Nous avons entendu des messages forts de soutien à la mise en œuvre de la Déclaration de l’ONU et son potentiel pour renforcer les gouvernements, les communautés et les individus qui composent notre nation. Les droits énoncés dans la Déclaration sont importants pour nos citoyens.

Nous remercions les Canadiens qui ont largement appuyé ce projet de loi et nous exhortons tous les dirigeants politiques à tenir compte de ce consensus croissant.

Le vice-président du Conseil national des Métis et porte-parole national, David Chartrand, déclare: «Nous appelons tous les Canadiens à faire entendre leur voix en faveur de cet effort. Déclaration de l’ONU est le fondement d’un avenir meilleur et juste pour les peuples autochtones et pour l’ensemble de Canada. La Nation métisse est un fervent partisan de cette loi pour mettre en œuvre la Déclaration de l’ONU, et j’exhorte tout le monde à se tenir à nos côtés pour faire de même. «

Le sort de l’ancien projet de loi C-262 a démontré que le temps presse et que nous devons être prêts à mener cet effort jusqu’au bout. Il s’agit d’une législation visant à mettre en œuvre les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Cet objectif est beaucoup trop important pour permettre des retards et des tactiques procédurales pour l’empêcher de devenir loi.

Le président du Conseil national des Métis, Clément Chartier, déclare: «La Déclaration est le point culminant de décennies de défense des intérêts des peuples autochtones du monde entier. Canada a maintenant l’occasion d’affirmer sa place de chef de file mondial dans la reconnaissance des droits humains des peuples autochtones par le biais de ce projet de loi. Le Ralliement national des Métis appuie pleinement cet effort et nous exhortons les membres de tous les partis politiques à adopter ce projet de loi sans tarder. «

Le MNC représente la nation métisse en Canada aux niveaux national et international. La patrie de la Nation métisse comprend les 3 provinces des Prairies et s’étend dans les parties contiguës de Colombie britannique, Ontario, le Territoires du nord-ouest et les États Unis. Il y a environ 400000 citoyens de la Nation métisse en Canada, environ un quart de tous les peuples autochtones du pays.

