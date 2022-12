La nation insulaire demande des réparations à Benedict Cumberbatch

La Barbade espère obtenir les paiements des “descendants de propriétaires de plantations blanches”

La nation insulaire des Caraïbes de la Barbade espère recevoir des réparations pour l’esclavage d’un certain nombre de personnes, dont un député britannique et un acteur populaire, dans le cadre d’une campagne plus large visant à amener les anciennes familles propriétaires d’esclaves à contribuer.

“Tous les descendants de propriétaires de plantations blanches qui ont bénéficié de la traite des esclaves devraient être invités à payer des réparations, y compris la famille Cumberbatch», a déclaré David Denny, secrétaire général du Mouvement caribéen pour la paix et l’intégration, au Telegraph vendredi, ajoutant que les fonds devraient «être utilisé pour transformer la clinique locale en hôpital, soutenir les écoles locales et améliorer les infrastructures et le logement.”

David Comissiong, vice-président de la commission nationale sur les réparations, a déclaré au média britannique que l’île n’était qu’au “premiers stades» d’évaluer qui devrait payer, ce qui implique qu’il y avait beaucoup de temps pour extraire leur part de la richesse de la famille Cumberbatch. “Nous ne faisons que commencer. Une grande partie de cette histoire n’est vraiment révélée que maintenant,” il a dit.

Le gouvernement poursuit déjà le député conservateur britannique Richard Drax pour la propriété ancestrale de sa famille, qu’il veut transformer en monument à l’esclavage. Le mois dernier, la commission a clairement indiqué que si le gouvernement ne parvient pas à convaincre des familles comme les Draxes et les Cumberbatches de payer des réparations de leur plein gré, il demandera un jugement d’un tribunal d’arbitrage international pour les forcer. Même la famille royale britannique sera visée par des demandes de réparation, a-t-il averti, tout en reconnaissant qu’il aurait été impossible de poursuivre de telles demandes si la Barbade faisait toujours partie du Commonwealth britannique.

Apparemment, la mère de Cumberbatch a vu cela venir, après avoir exhorté son fils à ne pas utiliser son vrai nom de famille pour jouer, de peur qu’il ne soit ciblé par des demandes de réparation pour l’histoire de sa famille en tant qu’esclave. La famille Cumberbatch a été remboursée d’environ 1 million de livres sterling en termes modernes pour leurs esclaves après l’abolition de la pratique dans tout l’Empire britannique en 1833, et Cumberbatch lui-même est apparu dans le film de 2012 12 Years a Slave en tant que propriétaire de la plantation William Ford. Il a également joué William Pitt le Jeune dans le film Amazing Grace, laissant entendre qu’il avait pris le rôle dans une tentative de s’excuser pour les actes de ses ancêtres.

La Barbade n’est devenue une république indépendante que l’année dernière, sortant du Commonwealth britannique après près de quatre siècles. Son premier ministre, Mia Mottley, préside également le comité régional des Caraïbes sur les réparations pour l’esclavage.