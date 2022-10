La Nation Heiltsuk déplore la décision des policiers de ne pas assister à la cérémonie d’excuses – Kelowna Capital News

L’absence de deux agents de police de Vancouver planait sur ce qui devait être une cérémonie d’excuses dans la grande maison de Bella Bella lundi (24 octobre) soir.

Deux chaises vides réservées aux gendarmes Canon Wong et Mitchel Tong étaient assises en face d’une rangée de chefs héréditaires de la nation Heiltsuk et d’une série d’orateurs. Wong et Tong ont été sanctionnés en mars pour leur rôle dans le profilage racial et l’arrestation à tort du grand-père Heiltsuk Maxwell Johnson et de sa petite-fille Tori-Anne Tweedie devant une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver en 2019.

Les gendarmes devaient présenter des excuses orales en personne lundi soir, mais ne se sont jamais présentés. En conséquence, la cérémonie d’excuses a été annulée et une cérémonie édifiante pour Johnson et Tweedie a pris sa place.

Les membres de la Nation se sont assurés de profiter de l’occasion pour exprimer leur déception et leur colère, s’adressant à une délégation de membres de la Commission de police de Vancouver et au chef de police Adam Palmer qui étaient présents.

« Merci d’être là, mais ce n’est pas suffisant. Il n’y a aucune excuse pour deux personnes absentes dans notre grande maison », a déclaré Kelly Brown, membre de Heiltsuk, à la délégation.

Dans la culture de la Nation, une cérémonie d’excuses ne peut avoir lieu que si ceux qui ont causé du tort s’excusent et reconnaissent leur méfait en personne.

Johnson a déclaré que l’absence de Wong et Tong signifie que lui et sa famille ne peuvent toujours pas clore ce chapitre de leur vie. Depuis ce jour à la banque, Johnson a déclaré qu’il souffrait de panique, d’anxiété et de dépression graves.

Le chef héréditaire Frank Brown a adopté une ligne plus dure. “Le racisme est protégé et toléré si vous ne tenez pas les individus responsables”, a-t-il déclaré à la délégation du conseil de police. Quelques instants plus tard, il a pris le cadeau qu’un délégué lui avait donné plus tôt dans la cérémonie et l’a ramené à Palmer, disant qu’il devait le refuser respectueusement.

Le chef héréditaire Frank Brown vient de rendre le cadeau qu’un délégué du VPD lui a offert au chef de la police Adam Palmer. Il dit qu’il ne peut pas accepter un cadeau d’une personne/institution qui n’a pas reconnu le racisme systémique en son sein. pic.twitter.com/V6gIv9rIN0 – Jane Skrypnek (@janeskrypnek) 25 octobre 2022

Frank a également souligné le fait que Palmer a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne croyait pas que le racisme systémique soit un problème dans les services de police canadiens. Interrogé plus tard dans la soirée par les médias pour savoir s’il avait toujours cette conviction, Palmer a évité la question. Il a également refusé de dire s’il croyait que Wong et Tong avaient agi à tort.

Aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle les deux agents n’ont jamais répondu à l’invitation de Johnson, mais les commentaires de la nation Heiltsuk et de Palmer suggèrent que le syndicat de la police de Vancouver était impliqué.

S’exprimant au nom de la délégation lors de la cérémonie, la vice-présidente du conseil de police de Vancouver, Faye Wightman, n’a fait aucun commentaire sur l’absence des agents et n’a pas mentionné le racisme, mais s’est excusée pour la douleur et le traumatisme que l’arrestation a causés à Johnson, Tweedie et la communauté.

“Nous acceptons la responsabilité de votre blessure”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’ils aient exprimé leur colère, les membres de Heiltsuk ont ​​également déclaré qu’ils étaient prêts à pardonner à Wong et Tong lorsqu’ils choisissent d’aller à Bella Bella en personne et de participer à la traditionnelle cérémonie d’excuses.

Palmer a déclaré qu’il discuterait de la possibilité que les gendarmes aillent avec le syndicat de la police.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AutochtoneAutochtones excusesracismeVancouver police