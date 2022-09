La Bosnie-Herzégovine doit disputer un match amical de football masculin contre la Russie à Saint-Pétersbourg en novembre

Les autorités du football de Bosnie-Herzégovine ont annoncé qu’elles reviendraient sur leur projet de disputer un match amical contre la Russie. La nation des Balkans a subi des pressions pour annuler le match, l’Ukraine faisant appel à l’UEFA et à la FIFA pour qu’elles interviennent.

Les plans d’un international amical entre la Russie et la Bosnie-Herzégovine à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg le 19 novembre ont été annoncés par les associations de football des deux pays la semaine dernière.

Pour la Russie, le match serait l’un des trois matchs amicaux de l’automne. Une rencontre est déjà confirmée entre la Russie et le Kirghizistan à Bichkek le 24 septembre, tandis qu’un match contre l’Iran est prévu en novembre, mais avec une date et un lieu encore à confirmer.

Cependant, la visite prévue de la Bosnie-Herzégovine à Saint-Pétersbourg a suscité la plus grande colère de certains, l’Association ukrainienne de football publiant une déclaration appelant l’UEFA et la FIFA à “empêcher le match d’avoir lieu.”

Les responsables ukrainiens ont également affirmé que les patrons du football bosniaque “nuire à l’image de leur pays” en allant de l’avant avec l’occasion.

Lire la suite L’UEFA commente les plans russes pour un match amical au milieu de la fureur ukrainienne

Répondant à la pression lundi, l’Association de football de Bosnie-Herzégovine a déclaré que les prochains matches de l’UEFA Nations League contre le Monténégro et la Roumanie plus tard en septembre étaient la priorité de l’équipe – et qu’après cela, le match amical contre la Russie serait à nouveau discuté.

“L’information sur le match amical entre les équipes de Bosnie-Herzégovine et de Russie a suscité de nombreuses réactions ces derniers jours”, lire une déclaration.

« Le président de [the Bosnian football association]Vico Zeljkovic, souligne qu’à l’heure actuelle, le match le plus important est celui joué par l’équipe nationale contre le Monténégro en UEFA Nations League le 23 de ce mois, suivi de celui avec la Roumanie…

“Pour rappel, l’objectif premier que nous nous étions fixé était la qualification de l’équipe nationale pour l’Euro 2024, ainsi que l’amélioration de l’état des infrastructures de nos stades. Nous progressons lentement vers la réalisation de ces objectifs.

« Le travail des membres du Comité exécutif jusqu’à présent a été unique et nous entendons le maintenir ainsi, et à la demande de [board member] Fuad Colpa, nous tiendrons une session en octobre où nous discuterons de ce match [with Russia]”, il a ajouté.

LIRE LA SUITE: La Russie confirme ses visiteurs pour le match amical de football

S’adressant aux médias nationaux, le responsable bosniaque du football, Colpa, a déclaré qu’il “regretté” voter en faveur du match contre la Russie, même s’il n’a pas été contraint de le faire.

Colpa a déclaré qu’il ferait pression pour que le match soit annulé, ou du moins reporté jusqu’à ce que les sanctions de l’UEFA contre la Russie soient levées.

La décision des autorités du football de Sarajevo de jouer contre la Russie a également été remise en question par deux des plus grandes stars du football du pays, Miralem Pjanic et Edin Dzeko.

Entre-temps, l’UEFA a déclaré aux médias russes que les matches amicaux ne relevaient pas de la compétence de son comité exécutif et que le match ne contreviendrait pas à l’interdiction actuelle de l’organisation des équipes russes de toutes les compétitions de l’UEFA.

La FIFA a déclaré qu’elle ne pouvait pas encore commenter en réponse à une demande de RIA Novosti.

Lire la suite La Russie annonce le match contre l’Iran

Dirigée par Valery Karpin, l’équipe nationale masculine russe n’a plus joué depuis son match de qualification pour la Coupe du monde FIFA 2022 contre la Croatie à Split en novembre dernier.

Toutes les équipes russes ont ensuite été interdites par la FIFA et l’UEFA fin février, suite au début de la campagne militaire en Ukraine.

Cela a empêché la Russie de tenter d’atteindre la Coupe du monde du Qatar après que l’équipe ait été retirée de sa demi-finale des éliminatoires de qualification européenne contre la Pologne, qui était prévue à Moscou en mars.

La Pologne a obtenu un laissez-passer et a ensuite réservé sa place au Qatar en battant la Suède lors de sa finale des éliminatoires de qualification.

Les responsables du football russe ont depuis perdu un appel contre les interdictions de l’UEFA et de la FIFA auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, mais ont indiqué qu’ils pourraient porter l’affaire devant une autorité supérieure sous la forme de la Cour suprême fédérale suisse.