La nation Cherokee prend des mesures pour aider la bande orientale des Indiens Cherokee à la suite de l’ouragan Helene

Après que l’ouragan Helene ait ravagé certaines parties du sud-est des États-Unis, la nation Cherokee a intensifié ses efforts pour contribuer aux efforts de rétablissement de la bande orientale des Indiens Cherokee (EBCI) en Caroline du Nord. Cherokee Nation Emergency Management, ainsi que les étudiants et le personnel de l’école d’immersion de Cherokee Nation, se sont rendus dans la région pour fournir une aide essentielle.

L’équipe de gestion des urgences de la nation Cherokee a organisé des dons de fournitures et assemblé des kits de nourriture et de soins pour les familles touchées par la tempête. Ils ont également coordonné la livraison de 38 000 bouteilles d’eau fraîche de la nation Cherokee à ceux qui en ont besoin, apportant ainsi un soutien crucial à une communauté aux prises avec les conséquences de l’ouragan.

Ces efforts de secours constituent une réponse directe aux dégâts considérables causés par l’ouragan Hélène, qui a laissé de nombreux citoyens sans accès à l’eau potable. Les fournitures visent à offrir une aide vitale pendant cette période difficile, soulignant la forte solidarité entre la nation Cherokee et EBCI.

« Le peuple Cherokee a toujours été solidaire en cas de besoin. Nos pensées vont à nos frères et sœurs de la bande orientale des Indiens Cherokee qui ont été touchés par l’ouragan Helene », a déclaré le chef principal de la nation Cherokee, Chuck Hoskin Jr. « En livrant ces fournitures essentielles, nous espérons apporter non seulement des secours, mais aussi rappeler qu’ils ne sont pas seuls dans cette reprise. Ensemble, nous sommes plus forts et nous surmonterons ces défis.

Les étudiants et le personnel de l’école d’immersion de la nation Cherokee ont également participé aux efforts de nettoyage locaux, aidant à nettoyer les débris et à restaurer la zone. Tout en faisant du bénévolat, ils ont eu l’occasion de participer aux cérémonies de la 112e Foire indienne Cherokee, favorisant ainsi un puissant sentiment d’unité et de résilience au sein de la communauté pendant cette période de reprise.

« Nous travaillons quotidiennement avec l’EBCI et la FEMA et serons prêts à déployer davantage de ressources si les conditions le justifient », a ajouté le chef Hoskin.

