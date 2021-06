Boris Johnson est le Premier ministre du pays le plus pauvre du nord-ouest de l’Europe en fonction de la richesse par habitant, selon une étude.

Une analyse de la bibliothèque de recherche de la Chambre des communes – basée sur les données du Fonds monétaire international (FMI) – montre que le Royaume-Uni est à la traîne par rapport à ses 13 voisins les plus proches en ce qui concerne la richesse par habitant.

Les chiffres de 2021 montrent que le Royaume-Uni a un produit intérieur brut (PIB) revenu par habitant de seulement 31 038 £, derrière d’autres pays moins performants, la France avec 32 622 £ et la Finlande avec 34 187 £.

Le Luxembourg s’est avéré avoir le PIB par habitant le plus élevé du nord-ouest de l’Europe, avec plus de 80 000 £ par personne, suivi de l’Irlande (65 411 £) et de la Suisse (50 015 £).

Le parti de Nicola Sturgeon s’est emparé des chiffres et a affirmé qu’ils démontraient pourquoi l’Écosse ferait mieux de rompre avec « le pauvre homme du nord-ouest de l’Europe ».

Le chef adjoint du SNP à la députée de Westminster Kirsten Oswald a déclaré que les preuves montrent que les pays indépendants de la taille de l’Écosse ou plus petits « font mieux » que le Royaume-Uni.

« Il est de plus en plus clair que l’indépendance est le seul moyen de libérer le plein potentiel économique de l’Écosse – afin que nous puissions être aussi riches et prospères que nos voisins européens », a déclaré Mme Oswald.

« Le Royaume-Uni est l’homme pauvre du nord-ouest de l’Europe – avec la plus faible richesse par habitant de tous les pays pour l’ensemble du 21e siècle, et un écart de richesse avec nos voisins européens qui s’est aggravé au cours des deux dernières décennies. »

Les chiffres du FMI suggèrent également que l’écart de richesse entre le Royaume-Uni et ses voisins européens les plus proches s’est creusé au cours des 20 dernières années.

Le PIB par habitant du Royaume-Uni était inférieur à la moyenne du nord-ouest de l’Europe d’environ 5 000 £ en 2000 (7,6 % de moins que la moyenne). L’écart était passé à environ 10 000 £ en 2021 (16,3 % de moins que la moyenne).

Kirsten Oswald, chef adjointe du SNP à Westminster, avec Nicola Sturgeon (PENNSYLVANIE)

M. Johnson a promis que le Brexit conduirait à un « renouveau national » et stimulerait les opportunités économiques de la Grande-Bretagne dans le monde.

Mais une analyse récente de L’indépendant Des études récentes sur le PIB du Royaume-Uni montrent que les dommages causés par le Brexit équivalent à une perte comprise entre 400 et 800 millions de livres par semaine.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le gouvernement britannique continuera d’être au service du peuple écossais – notre économie est l’une des plus fortes au monde, en grande partie grâce à la force de notre Union.

« L’Écosse continue de bénéficier du paquet de 352 milliards de livres sterling de soutien aux coronavirus, qui est l’un des plus généreux au monde et a protégé un emploi écossais sur trois et plus de 90 000 entreprises. »