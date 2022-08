La natation synchronisée est réservée aux femmes, insiste la star russe

Varvara Subbotina dit qu’il est plus agréable de voir les jambes des femmes sortir de l’eau que celles des hommes

La nageuse synchronisée championne du monde russe Varvara Subbotina a suggéré que son sport devrait être purement réservé aux femmes, malgré la participation croissante des hommes.

Subbotina, 21 ans, possède deux titres mondiaux à son actif, mais a été forcée de manquer les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier après avoir subi une opération du nez.

Son sport – désormais officiellement connu sous le nom de natation artistique – a accueilli les hommes ces dernières années, et les concurrents masculins ont été autorisés à apparaître à nouveau au niveau international depuis les Championnats du monde aquatiques de 2015 dans la ville russe de Kazan.

Les événements mettant en vedette des nageurs artistiques masculins ne font toujours pas partie du programme olympique, bien que l’instance dirigeante de la FINA ait laissé la porte ouverte à ce changement à l’avenir, potentiellement aux Jeux de 2028 à Los Angeles.

En Russie, le nageur masculin Aleksandr Maltsev a été un pionnier particulier, remportant quatre titres mondiaux et six couronnes européennes dans des épreuves mixtes.

Malgré cette tendance, Subbotina a déclaré qu’elle considérait toujours son sport comme réservé aux femmes.

« Pour moi, la natation synchronisée n’est qu’un sport féminin. Arrêt complet. Je l’ai toujours dit et je continuerai à le dire. a déclaré le joueur de 21 ans dans une interview à Sport-Express.

“Auparavant, il y avait d’étranges interdictions [in some sports] pour les femmes, je suis d’accord.

« Pourquoi les filles n’ont-elles pas le droit de faire du saut à ski ? S’ils s’entraînent, s’ils se préparent. C’est probablement un conservatisme excessif, ici je ne comprends pas tout à fait le désir de “sécurité” », a ajouté la star née à Moscou.

« Mais si on revient à la natation synchronisée, c’est beaucoup plus esthétique de voir comment les jambes des femmes sortent de l’eau, et pas celles des hommes. Au moins à cause de cela, cela vaut la peine de laisser notre sport exclusivement aux femmes.

Subbotina a ajouté que sa position ne signifie pas qu’elle ne peut pas soutenir les goûts de son compatriote Maltsev car il brise les stéréotypes.

“Je communique bien avec nos [mixed] duo, je communique avec Sasha [Maltsev]. Je leur souhaite toujours bonne chance.

“Mais nos relations avec les gars n’affectent pas ma position pour limiter le nombre de disciplines, tout comme inversement, les relations avec les gars ne se détériorent pas à cause de ma position. Je l’espère,” dit Subbotine.

La nageuse a admis que la participation des hommes ajouterait plus d’intérêt au sport et qu’elle comprenait les efforts des officiels russes et de la FINA pour l’inclusion des hommes.

« Il y aura désormais un solo masculin, selon les nouvelles règles, les hommes peuvent se produire en groupe. Il y aura donc de l’intérêt. a déclaré le triple champion d’Europe.

« Je n’aime pas tout, mais puisqu’ils ont pris une telle décision, tant pis. Si nous parlons spécifiquement d’intérêt, alors ce sera certainement là.

“Les hommes en nage synchronisée ont toujours suscité un intérêt particulier,” concède Subbotina.

Subbotina elle-même était récemment en action au ‘Jeux d’amitié‘ à Kazan, qui a accueilli des nageurs étrangers comme la Biélorussie et la Serbie.

L’événement a servi d’alternative aux Russes qui sont bannis des tournois de la FINA à la suite du conflit en Ukraine. Cela signifiait que Subbotina et d’autres ont raté les Championnats du monde aquatiques à Budapest en juin et juillet.

Des questions ont été soulevées sur la participation russe et biélorusse aux Jeux olympiques de Paris en 2024, bien que l’icône de la natation artistique Svetlana Romashina – l’olympienne la plus décorée de son sport – ait récemment exprimé son optimisme quant à leur apparition dans la capitale française.