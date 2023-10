HOBOKEN, New Jersey (28 octobre 2023) – Étudiant en deuxième année Natalia Brunetti et junior Sophie Patz chacune a remporté deux courses individuelles, mais l’équipe féminine de natation du Stevens Institute of Technology est tombée face à l’Université Kean 163-99 samedi lors d’une double compétition hors conférence au centre aquatique DeBaun.

Étudiants de deuxième année Adriana Bertolotti et Gabby Tyer combiné pour quatre deuxièmes places et une troisième place pour les Ducks, qui ont chuté à 0-3 en duel.

Alisa Dovbyna et Emma Bellars ont chacune remporté deux courses individuelles pour rythmer Kean, qui s’est amélioré à 2-0. Les Cougars ont remporté deux des trois rencontres de tous les temps entre les programmes et le duel de samedi était le premier disputé entre les programmes à Hoboken.

Patz a remporté le 200 verges dos en 2:13,94 et a terminé sa journée avec une première place au 200 verges quatre nages individuel avec un temps de 2:15,37. En tant qu’individuel, Patz a totalisé 20 points, le sommet de tous les nageurs du domaine. Brunetti, quant à elle, a remporté le 200 verges papillon en 2:15,89 et elle remportera le 100 m papillon en 1:01,10. C’est la deuxième compétition consécutive que Brunetti remporte à la fois le 100 et le 200 papillon et les deux marques sont à ce jour les meilleures de la Conférence Middle Atlantic. Patz détient désormais le meilleur temps de la conférence au 200 dos.

En équipe, les Ducks ont remporté quatre des 14 épreuves et ont terminé sept deuxièmes.

Des grandes performances



Juniors Mélissa Misurelli et Kai Wong a également récolté deux deuxièmes places. Individuellement, Misurelli s’est classé deuxième au 200 verges libre avec un temps de 2:04,65 et a rejoint Wong au sein de l’équipe de relais 400 verges libre qui a pris la deuxième place dans la dernière épreuve de la journée avec un temps de 3:46,50. Étudiant en deuxième année Gabby Sokolik a nagé la première étape avant de céder la place au senior Keenan Yates , Misurelli puis Wong. En plus de sa performance au 400 m, Wong a commencé sa journée en nageant la troisième étape du relais 200 verges quatre nages qui a terminé en 1: 51,38, se faisant devancer par huit centièmes de seconde. Sokolik a clôturé la course pour décrocher son premier top deux de la journée.

Pour les opposants

Bellars a remporté ses quatre courses – deux individuelles et deux relais – pour mener tous les nageurs avec un total de quatre premières places. Elle a commencé sa journée en nageant la dernière étape du relais 200 verges quatre nages, avant de remporter les courses de 200 et 50 verges libre. Elle a clôturé sa journée avec la première étape du relais de 400 verges libre pour clôturer la compétition.

Conférence Autour de l’Atlantique Moyen

FDU-Florham 142, ouest du Connecticut 36

142, ouest du Connecticut 36 Élargisseur 187, Capot 66

187, 66 Messie 211, Capot 44

211, 44 Messie 165, Élargisseur 95

165, 95 Crête de cèdre 126, Vallée du Liban 95

95 Bryn Mawr173, Vallée du Liban 58

58 Ursinus 122, York 63

63 Rois contre Marywood – Aucun score d’équipe

contre Marywood – Aucun score d’équipe Albright, Arcadia, Misericordia et Stevenson étaient partis.

Commentaires de l’entraîneur

“C’est une course solide pour nous aujourd’hui. Nous avons battu de nombreux records de la saison et avons eu une énergie énorme. Notre relais 200 quatre nages a connu une excellente course pour ouvrir la compétition. Potentiellement notre relais le plus fort, nous avons perdu du temps dans ce relais à chaque compétition, ce qui fait de nous très excités. Individuellement, nous avons fait de belles courses par Sophie Patz Nat Brunetti, Adriana Bertolotti , Mélissa Misurelli et Gabby Tyer . Même si nous espérions un résultat plus serré, nous sommes satisfaits de beaucoup de nos nages. Ce qui est encore plus encourageant, c’est que nous continuons à courir mieux et plus vite à mesure que la saison avance. » – entraîneur-chef Adam Schneider

Suivant

Stevens revient à la piscine le vendredi 3 novembre pour la journée d’ouverture du NYU Fall Invitational de deux jours, organisé par les Violets dans leur Palladium Athletic Facilities. La compétition de style championnat se disputera sur deux jours, la dernière série de courses ayant lieu un jour plus tard. Les liens d’événements appropriés seront publiés sur StevensDucks.com une fois disponibles.

