La natation en eau froide soulage la ménopause et les symptômes menstruels, selon une étude | Santé

Selon une étude, nager dans l’eau froide peut réduire considérablement les symptômes de la ménopause tels que les sautes d’humeur et les bouffées de chaleur.

Passer du temps immergé dans l’eau froide semble conférer toute une série de bienfaits pour la santé physique et mentale des femmes ménopausées, certains le comparant à une « guérison », selon les chercheurs.

L’étude, menée par des universitaires de l’University College London, a examiné les réponses de 1 114 femmes âgées de 16 à 80 ans, avec une moyenne d’âge de 49 ans, qui nagent régulièrement dans l’eau froide. Parmi le groupe d’étude, 785 femmes étaient alors ménopausées.

La moitié de ce groupe a déclaré que la natation en eau froide réduisait considérablement leur anxiété, tandis qu’une grande minorité a déclaré que cela aidait également à lutter contre les sautes d’humeur (35 %), la mauvaise humeur (31 %) et les bouffées de chaleur (30 %). Et plus de six personnes sur 10 (63 %) ont déclaré avoir nagé spécifiquement pour traiter les symptômes de la ménopause.

Une femme de 54 ans qui a participé à l’étude a déclaré : « La natation en eau froide a eu un effet profond sur mes symptômes de ménopause. Faire de l’exercice dans la nature, seule ou avec un groupe d’autres femmes, est une guérison. La camaraderie, les histoires partagées et les rires font partie de la magie.

Les résultats ont été publiés dans la revue Santé post-reproductive. Il a déjà été démontré que l’eau froide réduit le stress chez les personnes qui nagent en plein air, tandis que les bains de glace stimulent la réparation musculaire chez les athlètes, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Joyce Harper, de l’institut Elizabeth Garrett Anderson pour la santé des femmes à l’UCL.

Bien qu’anecdotiques, les preuves de l’étude suggèrent que “l’activité peut être utilisée par les femmes pour soulager les symptômes physiques, tels que les bouffées de chaleur, les courbatures et les douleurs”, ont déclaré les chercheurs.

Les effets de la natation en eau froide étaient si marqués qu’elle « pourrait constituer une solution alternative pour les femmes aux prises avec la ménopause et encourager davantage de femmes à faire du sport ».

Un autre participant, 57 ans, a déclaré : « L’eau froide est phénoménale. Cela m’a sauvé la vie. Dans l’eau, je peux tout faire. Tous les symptômes (physiques et mentaux) disparaissent et je me sens au mieux de ma forme.

Plus les femmes nageaient longtemps et plus l’eau était froide, plus elles en tiraient de grands bénéfices.

Sur les 1 114 participantes, 711 femmes présentaient également des symptômes menstruels. Parmi eux, 38 % ont cité un meilleur contrôle de leurs sautes d’humeur.

Selon l’étude, les nageuses régulières en eau froide qui présentaient des symptômes de ménopause ou de symptômes menstruels en ont ressenti « un effet global positif ». Ils ont identifié cinq avantages clés : l’eau s’est avérée calme et bonne pour l’humeur ; ils ont gagné en camaraderie et en communauté ; cela a amélioré leur expérience des règles ; réduit l’impact de leurs bouffées de chaleur; et a donné « une amélioration globale de la santé ».