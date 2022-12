La natation artistique ouverte aux hommes aux Jeux olympiques pour la première fois dans «l’évolution vers l’inclusivité» | Nouvelles du monde

Les hommes seront autorisés à concourir en natation artistique aux Jeux Olympiques pour la première fois dans l’histoire de ce sport.

Le Comité international olympique a donné son approbation pour que World Aquatics permette aux hommes de participer à la natation artistique – anciennement connue sous le nom de natation synchronisée – à Paris 2024.

Les hommes pourront désormais participer à l’épreuve par équipe, les nouvelles règles n’autorisant pas plus de deux hommes dans une équipe de huit concurrents.

Les hommes sont autorisés à participer aux Championnats du monde aquatiques de la FINA depuis 2015.

Le nageur et entraîneur américain Bill May a été le tout premier champion du monde masculin aux championnats de 2015 en duo technique mixte et a été l’une des principales voix du lobbying pour le changement.

Il a déclaré qu’avoir des hommes dans la natation artistique olympique était “autrefois considéré comme un rêve impossible”.

“Cela prouve que nous devons tous rêver grand. Les athlètes masculins ont enduré. Aujourd’hui, grâce à leur persévérance et à l’aide et au soutien de tant de personnes, tous les athlètes peuvent se tenir côte à côte de manière égale, pour atteindre la gloire olympique.”

Giorgio Minisini, l’un des hommes de tête en compétition dans le sport et champion du monde en 2017 et 2022, a qualifié cette annonce de “jalon”.

Image:

Manila Flamini et Giorgio Minisini, d’Italie, participent à la finale technique en duo mixte aux Championnats du monde de natation de la FINA en 2019



“L’évolution de notre sport vers l’inclusivité se poursuit rapidement, et cette décision du CIO et de World Aquatics nous aidera à devenir un exemple pour l’ensemble du mouvement olympique.”

Le président de World Aquatics, Husain Al-Musallam, a déclaré que les hommes “se sont révélés être d’excellents nageurs artistiques”.

“J’ai hâte de voir cette nouvelle dimension de la natation artistique être partagée avec le monde à Paris.

“L’inclusion des hommes dans la natation artistique est un grand mérite pour tous ceux qui ont travaillé pendant de nombreuses années pour que cela se produise.”