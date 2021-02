Le dernier post Instagram de la National Aeronautics and Space Administration est consacré aux glorieux joyaux cosmiques. L’agence spatiale américaine a partagé mercredi une photo d’un nuage interstellaire connu sous le nom de Necklace Nebula sur son compte Instagram.

L’image, capturée par le télescope Hubble, ressemble à une pierre émeraude géante parsemée dans l’espace. Sous-titrant l’image, le télescope Hubble de la NASA a utilisé le célèbre Méchantes filles dialogue où Regina George jouée par Rachel McAdams dit: «Soyez perdant, nous allons faire du shopping.»

La légende expliquait en outre que la merveilleuse nébuleuse est située à environ 15000 années-lumière de la Terre et que c’est la suite éclatante d’une étoile qui avait explosé. La nébuleuse est située dans la constellation de la Sagitta. L’image composite a été prise le 2 juillet 2011 par la caméra à champ large 3 de Hubble qui a capturé la lueur de l’hydrogène de couleur bleue, de l’oxygène, qui est vert, et de l’azote qui est rouge. La nébuleuse du collier est entourée d’un anneau lumineux qui s’étend sur environ 12 billions de milles de diamètre. La nébuleuse est également parsemée de nœuds de gaz denses et brillants qui ressemblent à des diamants dans un collier, d’où son nom de « nébuleuse du collier ».

NASA ‘s Hubble a expliqué qu’une paire d’étoiles en orbite rapprochée produisait la nébuleuse. Il y a environ 10000 ans, l’une des étoiles vieillissantes a gonflé et a explosé au point d’engloutir son étoile compagnon. Cependant, la plus petite étoile a continué à orbiter à l’intérieur de son plus grand compagnon, augmentant la vitesse de rotation du géant, explique le télescope Hubble de la NASA.

L’étoile compagne en ballon a tourné à une vitesse si élevée qu’une grande partie de son enveloppe gazeuse s’est dilatée dans l’espace et, en raison de la force centrifuge, la majeure partie du gaz s’est échappée le long de l’équateur de l’étoile, produisant un anneau. Les nœuds brillants incrustés qui ressemblent à du diamant sont des amas de gaz denses dans l’anneau.

Le message a recueilli plus de 96 160 likes depuis qu’il a été partagé. L’un des utilisateurs a commenté: « Oui, je voudrais avoir une émeraude s’il vous plaît. » Alors qu’un autre utilisateur a écrit: «Quelle chance qui travaille à la NASA (SIC).» Pour certains, l’image ne faisait que démontrer l’immensité et la beauté de l’espace tandis que pour certains, la nébuleuse était une pure œuvre d’art.