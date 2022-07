La NASA vise un vol d’essai fin août d’une fusée lunaire géante

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – À l’occasion du 53e anniversaire de l’atterrissage lunaire d’Apollo 11, la NASA a annoncé mercredi qu’elle tournait pour un lancement fin août de sa nouvelle fusée lunaire géante.

La NASA tentera le vol d’essai lunaire de plus d’un mois avec trois mannequins, mais pas d’astronautes, dès le 29 août. Il y a également deux dates de lancement début septembre, avant que la NASA ne doive se retirer pendant deux semaines.

Jim Free de la NASA a noté que le vol d’essai commence “notre programme Artemis pour retourner sur la lune”. Le nouveau programme lunaire de l’agence spatiale est nommé Artémis d’après la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque.

La fusée Space Launch System de 30 étages et la capsule Orion attachée sont actuellement dans le hangar du Kennedy Space Center, après les réparations résultant du test de compte à rebours du mois dernier. Des fuites de carburant et d’autres problèmes techniques sont survenus lors des répétitions de lancement répétées de la NASA sur le pad.

Les responsables de la NASA ont assuré aux journalistes mercredi que les problèmes avaient été résolus et que les tests étaient presque terminés. Mais ils ont averti que les dates de lancement pourraient glisser, en fonction de la météo instable de la Floride et des problèmes qui pourraient survenir avant que la fusée ne soit censée revenir sur le pad le 18 août.

“Nous allons être prudents”, a déclaré Free, responsable du développement des systèmes d’exploration.

À 322 pieds (98 mètres), la fusée et la capsule Orion sont plus hautes que la Statue de la Liberté.

Si le voyage d’Orion vers la lune et le retour se passe bien, les astronautes pourraient monter à bord en 2023 pour une boucle lunaire et atterrir en 2025.

Les astronautes ont exploré la lune pour la dernière fois en 1972. Le premier des 12 marcheurs lunaires, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, a marché sur la surface grise poussiéreuse le 20 juillet 1969, tandis que Michael Collins tournait autour de la lune.

Aldrin, 92 ans, le seul survivant des trois, a noté l’anniversaire dans un tweet : « Neil, Michael et moi étions fiers de représenter l’Amérique alors que nous faisions ces pas de géant pour l’humanité. Ce fut un moment qui a uni le monde et la plus belle heure de l’Amérique.

Marcia Dunn, Associated Press