La NASA vise le lancement samedi d’une nouvelle fusée lunaire après des correctifs

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA visait le lancement samedi de sa nouvelle fusée lunaire, après avoir réparé les fuites de carburant et contourné un mauvais capteur de moteur qui a déjoué le premier essai.

Le vol inaugural de la fusée de 322 pieds – la plus puissante jamais construite par la NASA – a été retardé tard dans le compte à rebours lundi. Les horloges du Kennedy Space Center ont recommencé à tourner alors que les gestionnaires ont exprimé leur confiance dans leur plan et que les prévisionnistes ont donné des cotes météorologiques favorables.

Au sommet de la fusée se trouve une capsule d’équipage avec trois mannequins de test qui voleront autour de la lune et en reviendront en six semaines – la première tentative de ce type de la NASA depuis le programme Apollo il y a 50 ans. La NASA veut essorer le vaisseau spatial avant d’attacher les astronautes lors du prochain vol prévu dans deux ans.

« C’est un vol d’essai, n’est-ce pas ? Et donc même si je me sens très bien avec nos procédures, quand on regarde l’équipe dans les yeux, elle est prête. Nous ne pouvons pas contrôler la météo », a déclaré vendredi Jeremy Parsons, directeur adjoint des systèmes d’exploration au sol de la NASA.

Les ingénieurs en charge de la fusée Space Launch System ont insisté jeudi soir sur le fait que les quatre moteurs principaux étaient bons et qu’un capteur de température défectueux a fait apparaître l’un d’eux comme s’il faisait trop chaud lundi. Les moteurs doivent correspondre aux moins-420 degrés Fahrenheit (moins-250 degrés Celsius) de l’hydrogène liquide au décollage, sinon ils pourraient être endommagés et arrêtés en vol.

« Nous nous sommes convaincus sans l’ombre d’un doute que nous avons de l’hydrogène liquide de bonne qualité dans les moteurs. Il n’y a pas de fuzz là-dessus », a déclaré John Honeycutt, responsable du programme de la fusée.

Une fois le ravitaillement en carburant commencé samedi matin, l’équipe de lancement effectuera un autre test de moteur – cette fois plus tôt dans le compte à rebours. Même si ce capteur suspect indique qu’un moteur est trop chaud, d’autres capteurs pourraient être utilisés pour s’assurer que tout fonctionne correctement et pour arrêter le compte à rebours en cas de problème, a déclaré Honeycutt aux journalistes.

La NASA n’a pas pu effectuer ce type de test moteur lors des répétitions générales plus tôt cette année en raison d’une fuite de carburant. Plus de fuites de carburant ont surgi lundi; les techniciens ont trouvé des connexions desserrées et les ont resserrées.

Le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars est la première étape de la NASA pour envoyer des astronautes autour de la lune en 2024 et les faire atterrir à la surface en 2025. Les astronautes ont marché pour la dernière fois sur la lune en 1972.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press