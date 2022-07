La NASA vise le lancement à la fin de l’été de la fusée lunaire Artemis

La méga fusée Artemis I pourrait être lancée lors de son voyage vers la lune le 29 août, le 2 septembre ou le 5 septembre, selon Jim Free, administrateur associé de la direction des missions de développement des systèmes d’exploration de la NASA, lors d’une conférence de presse mercredi.

L’Artémis sans équipage que je lancerai pour une mission qui ira au-delà de la lune et retournera sur Terre. Cette mission lancera le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener les humains sur la lune et à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire d’ici 2025.

La fenêtre de lancement s’ouvrira à 8 h 33 HE le 29 août et restera ouverte pendant deux heures. Si Artemis I se lance alors, la mission durera 42 jours et reviendra sur Terre le 10 octobre.

La fenêtre de lancement du 2 septembre s’ouvre à 12 h 48 HE et dure deux heures et entraînerait un retour le 11 octobre, et la fenêtre du 5 septembre s’ouvre à 17 h 12 HE et dure 90 minutes, ce qui entraîne dans un retour le 17 octobre.