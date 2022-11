La NASA vient d’envoyer son premier Cubesat sur la Lune pour montrer le chemin à Artemis

Alors que la NASA travaille à un lancement prévu de sa première grande mission lunaire Artemis tôt mercredi, un minuscule cubesat est officiellement arrivé sur la lune pour servir d’éclaireur pour les prochaines étapes du programme lunaire de l’agence.

Pierre angulaireabréviation de Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, a la taille d’un four à micro-ondes et est conçu pour faire le tour de la lune via une orbite elliptique excentrique (anciennement connue sous le nom d’orbite de halo quasi rectiligne) qui n’a jamais été pilotée par un vaisseau spatial auparavant .

Capstone vérifie l’itinéraire avant les plans de la NASA pour construire une station spatiale baptisée Gateway pour sillonner la même orbite. La passerelle sera un point de passage pour les astronautes du programme Artemis, conçu pour ramener les humains sur la lune, et elle abritera du matériel et des fournitures pour les voyages sur la surface lunaire.

Le petit satellite effectué sa manœuvre initiale d’insertion en orbite, tirant ses propulseurs à 16 h 39 PT dimanche pour entrer dans la trajectoire orbitale spéciale, ce qui lui permettra de faire le tour de la lune le long d’une route très économe en carburant, en s’appuyant plutôt sur les attractions gravitationnelles de la lune et de la Terre pour maintenir le cap.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Starship, Artemis et la course à l’orbite terrestre basse : Que…

9:09



Il faut environ une semaine aux ingénieurs de mission pour confirmer et affiner la trajectoire de Capstone après l’insertion orbitale.

Le voyage de Capstone vers la lune a été tumultueux. L’engin compact communications perdues avec la Terre pendant un certain temps en juillet et a ensuite subi un problème technique majeur qui l’a rendu incontrôlable. L’équipe a finalement pu orientez-le et de retour sur la bonne voie.

“Ce que cette équipe Capstone a surmonté à ce jour est incroyable”, dit Bradley Cheetham, chercheur principal de Capstone et directeur général d’Advanced Space, dans un communiqué. Advanced Space est une société du Colorado qui possède et exploite Capstone pour la NASA.

“Surmonter les défis est le but d’une mission d’orientation”, a ajouté Cheetham.

Capstone ne doit déclencher ses propulseurs qu’une fois tous les six jours et demi pour maintenir son orbite, si nécessaire. L’objectif est de rester sur son orbite pendant au moins six mois afin que les ingénieurs puissent en savoir plus sur ce qui sera nécessaire pour maintenir Gateway et d’autres engins spatiaux sur une telle voie pendant de nombreuses années.