La NASA vient de détecter les sursauts gamma les plus puissants près de la Terre

La National Aeronautics and Space Administration ou NASA a signalé qu’une impulsion de rayonnement inhabituelle, lumineuse et prolongée a traversé la Terre le 9 octobre. L’explosion de rayonnement a été causée par un « sursaut gamma » (GRB), l’une des explosions les plus puissantes de l’univers. . La NASA a déclaré que les détecteurs activés par les ondes gamma et X du vaisseau spatial Wind, de l’observatoire Neil Gehrels Swift, du télescope spatial Fermi Gamma-ray et d’autres observatoires.

Des sursauts gamma (GRB) ont été accidentellement découverts par des satellites militaires américains dans les années 1960. Leur création a probablement eu lieu lorsqu’une étoile massive a explosé vers la fin de leur vie et s’est transformée en un trou noir. La deuxième théorie dit que lorsque les étoiles à neutrons qui sont des résidus stellaires ultra-denses se combinent, un GRB se produit. Ces explosions libèrent en quelques secondes autant d’énergie que le soleil en produira au cours de ses 10 milliards d’années d’existence.

Le signal aurait parcouru environ 1,9 milliard d’années pour arriver ici depuis la direction de la constellation Sagitta. L’effondrement d’une grosse étoile sous son poids pour créer un trou noir, selon les scientifiques, est à l’origine de l’explosion de rayonnement. Lorsque cela se produit, un nouveau trou noir se forme et attire de puissants flux de particules se déplaçant presque à la vitesse de la lumière. Et l’étoile génère des rayons X et des rayons gamma lorsque ces flux la perforent

Le Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) du Japon, un détecteur, et le télescope à rayons X NICER de la NASA ont été rejoints en avril de cette année pour former OHMAN (Orbiting High-energy Monitor Alert Network). Cette explosion est la toute première observation faite par ces deux-là depuis qu’ils sont liés. NICER peut répondre automatiquement et rapidement aux explosions identifiées par MAXI. Ce processus nécessitait une assistance humaine dans le passé.

Dans un communiqué de presse de l’agence, le responsable scientifique de NICER au Goddard Space Flight Center de la NASA, Zaven Arzoumanian, a déclaré : « OHMAN a fourni une alerte automatisée qui a permis à NICER de suivre dans les trois heures dès que la source est devenue visible pour le télescope. Les opportunités futures pourraient entraîner des temps de réponse de quelques minutes »,

Les scientifiques ont maintenant une nouvelle compréhension des explosions stellaires et de la formation de trous noirs à la suite de cet incident. Cela nous aiderait également à comprendre comment la matière réagit lorsqu’elle se déplace à la vitesse de la lumière. Selon la NASA, il faudra peut-être des décennies avant qu’un autre sursaut gamma de cette ampleur ne se produise.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici