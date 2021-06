La NASA veut en savoir plus sur les ovnis, déclare Bill Nelson dans une interview

Un prochain rapport du pentagone sur les ovnis ne devrait pas déterminer quels sont les mystérieux objets volants observés par les pilotes de la Marine, mais la NASA fait maintenant partie des agences gouvernementales intéressées à le découvrir.

Dans une interview avec CNN, Bill Nelson, le nouvel administrateur de l’agence spatiale qui est un ancien sénateur de Floride et vétéran des vols spatiaux, a mis en doute une explication – que les objets ne sont que des illusions d’optique. Il a ajouté « Je pense que je saurais » si les ovnis sont des preuves de la visite d’extraterrestres sur Terre, bien que Nelson ait admis qu’il était trop tôt pour écarter cette possibilité.

Il a déclaré qu’il avait commencé à demander aux scientifiques de la NASA d’enquêter au cours de son premier mois de travail.

« Nous ne savons pas si c’est extraterrestre. Nous ne savons pas si c’est un ennemi. Nous ne savons pas si c’est un phénomène optique », a déclaré Nelson. « Nous ne pensons pas [it’s an optical phenomenon] à cause des caractéristiques que ces pilotes de jet de la Navy ont décrites… Et donc, en fin de compte, nous voulons savoir. »

L’attaché de presse de la NASA, Jackie McGuinness, a déclaré que Nelson n’avait pas réuni de groupe de travail officiel pour commencer à étudier les ovnis. Cependant, les chercheurs ont été invités à continuer d’explorer et d’étudier le sujet comme ils l’entendent, selon CNN.

« Il n’y a pas vraiment beaucoup de données et … les scientifiques devraient être libres de suivre ces pistes, et cela ne devrait pas être stigmatisé », a déclaré McGuinness à CNN. « C’est un phénomène vraiment intéressant et les Américains s’y intéressent clairement [so if] les scientifiques veulent enquêter, ils devraient. »

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs étudient la question de savoir si la vie en dehors de la Terre existe. Au cours des 25 dernières années, les chercheurs ont découvert plus de 4 000 exoplanètes, dont certaines planètes semblables à la Terre. Ces planètes semblables à la Terre peuvent avoir le potentiel d’abriter la vie.

En 2019, des chercheurs utilisant des données obtenues par le télescope spatial Hubble ont détecté de la vapeur d’eau dans l’atmosphère d’une autre planète avec des températures qui pourraient favoriser la vie. L’année dernière, l’astrophysicien de l’Université de Manchester Christopher Conselice a co-écrit une étude publiée dans le journal Astrophysical Journal, estimant qu’il pourrait y avoir 36 civilisations intelligentes dans notre galaxie de la Voie lactée. Cependant, cela suppose qu’il faut 5 milliards d’années pour que la vie intelligente se forme sur d’autres planètes, comme sur Terre.

Bien que les études du gouvernement et de la NASA ne pointent peut-être pas vers des extraterrestres, cela pourrait conduire à une explication d’autres phénomènes.

« Le rapport sur les phénomènes aériens non identifiés est vraiment important parce que ce sont certainement des choses que les gens ont vues », a déclaré Conselice. « Il est extrêmement improbable, je pense, que ce soient des extraterrestres qui visitent la Terre, bien que ce soit la théorie la plus excitante bien sûr. »

Conselice a déclaré qu’il soupçonnait que les rapports constituaient des « réflexions étranges » ou des « phénomènes atmosphériques ».

