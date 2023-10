La NASA va révéler ce qu’il y a à l’intérieur de la cartouche d’astéroïde : diffusion en direct

Après avoir été déposés sur Terre par la sonde spatiale OSIRIS-REx, des morceaux de l’astéroïde Bennu seront révélés au public pour la première fois mercredi.

La NASA présentera son premier échantillon d’astéroïde au Johnson Space Center de Houston le 11 octobre à 11h00. AM HE, et l’agence spatiale diffusera l’événement en direct afin que vous puissiez avoir la chance de vous émerveiller devant la collection de roches. et la poussière à travers vos écrans. L’émission sera disponible sur Télévision NASAle Application NASAet celui de l’agence spatiale site web. Heureusement, vous pouvez également vous connecter via le flux ci-dessous.

NASA Live : flux officiel de NASA TV

Au cours de l’événement en direct, les scientifiques de la NASA discuteront également de l’analyse initiale de l’échantillon d’astéroïde. L’équipe a travaillé dur à ouvrir la boîte d’échantillon, en le démontant soigneusement dans une boîte à gants pour empêcher les contaminants terrestres d’entrer. Lorsque le couvercle en aluminium de la boîte à échantillons a été retiré pour la première fois, l’équipe de mission a constaté qu’il était possible des morceaux supplémentaires de Bennu à l’extérieur. La majeure partie de l’échantillon à l’intérieur est estimée à 8,8 onces (250 grammes) de roche et de poussière d’astéroïde, soit environ assez pour remplir une boîte de soupe.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA déposé les échantillons d’astéroïdes dans le désert de l’Utah le 24 septembre, d’où il a été transporté par avion vers une salle blanche. De là, l’équipe de la salle blanche a emballé toutes les pièces de la capsule d’échantillon pour le transport par avion jusqu’au Johnson Space Center le lendemain. Au centre spatial, la NASA a conçu un nouveau laboratoire spécifiquement pour la mission OSIRIS-REx.

C’est la première fois que la NASA récupère un échantillon directement d’un astéroïde. La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Après près de deux ans d’observations, le vaisseau spatial s’est posé sur Bennu et a attrapé un échantillon de sa surface. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a entamé son voyage de retour chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

La prochaine phase de la mission est désormais la conservation et la recherche, la distribution d’échantillons aux scientifiques du monde entier pour une analyse approfondie de la roche spatiale. Une partie de l’échantillon sera également réservée à de futures analyses qui auront lieu dans des décennies, dans l’espoir de tirer parti des technologies de pointe dans les années à venir.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.