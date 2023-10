La NASA et SpaceX s’apprêtent à envoyer un vaisseau spatial vers un astéroïde métallique géant découvert dans les années 1800.

Le but? Pour en révéler davantage sur les origines de notre système solaire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la mission.

Qu’est-ce que Psyché ?

Psyché est le nom de la mission, ainsi que le nom de de la NASA vaisseau spatial et le nom de l’astéroïde vers lequel il se dirigera.

L’astéroïde Psyché est un astéroïde unique riche en métaux en orbite autour du soleil entre Mars et Jupiter.

Elle est trois fois plus éloignée du Soleil que la Terre – et la distance entre la Terre et Psyché varie d’environ 186 millions de kilomètres à plus de 372 millions de kilomètres.

Si tout se passe comme prévu, la gravité de l’astéroïde Psyché capturera le vaisseau spatial fin juillet 2029.

Le vaisseau spatial Psyché devrait ensuite passer au moins deux ans en orbite autour de l’astéroïde – qui a une masse d’environ 440 milliards de milliards de livres – tout en en prenant les toutes premières images.

Image:

Des travaux sont menés sur la sonde spatiale Psyché de la NASA en juin. Photo : NASA/Frank Michaux





Le but de la mission

Contrairement à la plupart des autres astéroïdes qui sont des corps rocheux ou glacés, les scientifiques pensent que l’astéroïde Psyché est principalement constitué de fer métallique et de nickel, semblables au noyau terrestre.

Il semble qu’il s’agisse du noyau exposé d’une ancienne planète, l’un des éléments constitutifs de notre système solaire.

La NASA espère donc faire des découvertes sur la Terre et d’autres planètes rocheuses et sur la manière dont elles se sont formées en observant Psyché.

L’agence spatiale affirme que l’astéroïde « pourrait permettre d’observer de près l’intérieur des planètes telluriques comme la Terre ».

Il ajoute : « Nous ne pouvons pas tracer un chemin vers le noyau métallique de la Terre – ou vers les noyaux des autres planètes rocheuses – donc visiter Psyché pourrait fournir une fenêtre unique sur l’histoire violente des collisions et de l’accumulation de matière qui créé des planètes comme la nôtre.

« Si la mission réussit, ce sera la première fois que nous pourrons explorer une formation planétaire constituée de noyaux de fer. »

La NASA affirme que la mission consiste à explorer « un nouveau type de monde ».

L’astéroïde

Image:

Une illustration de l’astéroïde Psyché. Photo : NASA/JPL-Caltech/ASU





L’objectif global est d’en apprendre davantage sur notre planète et notre univers – mais les scientifiques de la NASA sont également curieux de connaître l’astéroïde Psyché lui-même.

Nous savons qu’il s’agit de l’un des plus gros astéroïdes de notre système solaire, s’étendant sur environ 173 milles à son point le plus large.

La roche métallique géante a été découverte en 1852 par l’astronome italien Annibale de Gasparis. Parce qu’il s’agit du 16ème astéroïde découvert, on l’appelle parfois 16 Psyché.

La NASA a déclaré que les scientifiques envisageaient la possibilité que Psyché pourrait être un noyau exposé d’une planète aussi grande que Mars, qui a perdu ses couches externes rocheuses en raison de violentes collisions il y a des milliards d’années.

Mais ils ne sont pas entièrement sûrs de ce qu’est Psyché.

Il est observé au télescope depuis près de deux siècles maintenant, et pourtant nous ne savons même pas exactement à quoi il ressemble.

Il a cependant été décrit comme « irrégulier et ressemblant à une pomme de terre » par la NASA.

Ils veulent également connaître l’âge de la surface de Psyché, ainsi que sa composition minérale et sa topographie.

Les scientifiques ont fait part de leur enthousiasme à l’idée de voir Psyché de près pour la première fois afin d’en apprendre davantage sur son origine – et l’un des aspects les plus excitants de la mission est « la possibilité de l’inattendu ».

Le vaisseau spatial

Le corps principal du vaisseau spatial Psyché a à peu près la taille d’une petite camionnette, mais avec ses panneaux solaires, il couvrirait à peine un court de tennis.

Image:

L’un des deux panneaux solaires attachés au vaisseau spatial Psyché de la NASA. Photo : NASA/Kim Shiflett





Il est propulsé par une propulsion électrique solaire et si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial commencera à envoyer des images vers la Terre en août 2029.

Il utilisera un système de propulsion ultra-efficace appelé Deep Space Optical Communications (DSOC).

Utilisant un laser proche infrarouge, DSOC sera le premier test de l’agence de communications optiques à large bande passante entre la Terre et des distances dépassant largement la Lune.

Cela signifie que la NASA passe des communications radio aux communications laser dans l’espace, l’agence spatiale comparant cela à la modernisation des anciennes infrastructures de télécommunications sur Terre avec des fibres optiques.

Cette forme de communication pourrait potentiellement fournir une amélioration essentielle de la bande passante sans nécessiter d’augmentation du matériel. Cela devrait augmenter les débits de données de 10 à 100 fois.

Si cela s’avère efficace, la NASA affirme que la technologie sera utilisée par les futurs vaisseaux spatiaux humains et robotiques pour transmettre d’énormes volumes de données scientifiques, ouvrant ainsi la voie à l’envoi d’astronautes sur Mars par la NASA.

Quand aura lieu le lancement – ​​et comment puis-je le voir ?

Le lancement aura lieu le vendredi 12 octobre vers 15h16, heure du Royaume-Uni.

La mission sera mise en orbite à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.