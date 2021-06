La NASA va envoyer deux missions pour étudier la planète Vénus

C’est la première fois que des humains envoient des sondes sur la planète depuis le début des années 1990.

Après plus de 30 ans, nous retournons sur Vénus.

Mercredi, la NASA a annoncé deux missions robotiques à venir pour étudier notre plus proche voisin, la première fois que des humains envoient des sondes sur la planète depuis le début des années 1990.

Selon la NASA, l’objectif des missions est de comprendre comment Vénus est devenue un monde semblable à un enfer alors qu’elle a tant d’autres caractéristiques similaires aux nôtres – et a peut-être été le premier monde habitable du système solaire, avec un océan et la Terre – comme le climat.

Les missions, connues sous les noms de DAVINCI+ et VERITAS, devraient être lancées à la fin des années 2020.

« Nous redynamisons notre programme de science planétaire avec une exploration intense d’un monde que la NASA n’a pas visité depuis plus de 30 ans », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, dans un communiqué.

« En utilisant des technologies de pointe que la NASA a développées et perfectionnées au cours de nombreuses années de missions et de programmes technologiques, nous inaugurons une nouvelle décennie de Vénus pour comprendre comment une planète semblable à la Terre peut devenir une serre chaude.

« Nos objectifs sont profonds. Il ne s’agit pas seulement de comprendre l’évolution des planètes et de l’habitabilité de notre propre système solaire, mais de s’étendre au-delà de ces frontières jusqu’aux exoplanètes, un domaine de recherche passionnant et émergent pour la NASA », a-t-il déclaré.

Les exoplanètes sont des planètes situées au-delà de notre système solaire.

DAVINCI+ (acronyme de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging) mesurera la composition de l’atmosphère de Vénus pour comprendre comment elle s’est formée et évoluée, ainsi que pour confirmer si la planète a déjà eu un océan.

La mission consiste en une sonde qui plongera dans l’atmosphère épaisse de la planète, effectuant des mesures précises des gaz rares et d’autres éléments pour comprendre pourquoi l’atmosphère de Vénus est une serre chaude par rapport à celle de la Terre.

La vie sur Vénus ? :Les astronomes voient un soupçon de vie dans les nuages ​​de Vénus

Les températures à la surface de Vénus sont d’environ 900 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb.

L’autre mission, VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) cartographiera la surface de Vénus pour déterminer l’histoire géologique de la planète et comprendre pourquoi elle s’est développée si différemment de la Terre.

Vénus a fait l’actualité en 2020, lorsque des scientifiques ont annoncé la découverte d’un possible signe de vie haut dans les nuages ​​de la planète, selon une étude de la revue Nature Astronomy.

À l’aide de télescopes basés au Chili et à Hawaï, les astronomes ont repéré dans les nuages ​​de Vénus la signature chimique de la phosphine, un gaz nocif qui sur Terre n’est associé qu’à la vie.

Sur la base des nombreux scénarios envisagés par les astronomes, l’équipe a conclu qu’il n’y avait aucune explication à la phosphine détectée dans les nuages ​​de Vénus, autre que la présence de vie.

DAVINCI+ pourrait aider à prouver l’existence de la phosphine sur Vénus, selon les scientifiques.

« Il est étonnant de voir à quel point nous en savons peu sur Vénus, mais les résultats combinés de ces missions nous renseigneront sur la planète depuis les nuages ​​dans son ciel en passant par les volcans à sa surface jusqu’à son cœur », a déclaré Tom Wagner, Scientifique du programme de découverte de la NASA. « Ce sera comme si nous avions redécouvert la planète. »