La NASA va dévoiler 4 nouvelles images du télescope Webb

Après la première image du télescope spatial James Webb de la NASA dévoilée lundi, quatre autres clichés de beauté galactique seront dévoilés à 10 h 30 HE.

Les images sur le robinet incluent une vue d’une planète gazeuse géante en dehors de notre système solaire, deux images d’une nébuleuse où les étoiles naissent et meurent dans une beauté spectaculaire et une mise à jour d’une image classique de cinq galaxies étroitement groupées qui dansent les unes autour des autres.

L’image de “champ profond” publiée lundi lors d’un bref événement à la Maison Blanche est remplie de nombreuses étoiles, avec des galaxies massives au premier plan et des galaxies faibles et extrêmement lointaines qui regardent ici et là. Une partie de l’image est de la lumière peu de temps après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années.

La première image du télescope de lundi est la plus éloignée que l’humanité ait jamais vue en temps et en distance, plus proche de l’aube des temps et des confins de l’univers.

Le président américain Joe Biden s’est émerveillé devant l’image, qui, selon lui, montrait “la plus ancienne lumière documentée de l’histoire de l’univers depuis plus de 13 milliards – permettez-moi de le répéter – il y a 13 milliards d’années. C’est difficile à comprendre”.

Un aperçu de “l’univers primitif”

L’image chargée – avec des centaines de taches, de stries, de spirales et de tourbillons de blanc, de jaune, d’orange et de rouge – n’est qu'”un petit grain de l’univers”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

“Ce que nous avons vu aujourd’hui, c’est l’univers primitif”, a déclaré l’astronome de Harvard Dimitar Sasselov lors d’un entretien téléphonique après la révélation.

Sasselov a déclaré que lui et son collègue Charles Alcock avaient d’abord pensé “nous avons déjà vu cela auparavant”. Ensuite, ils ont regardé de plus près l’image et ont déclaré que le résultat était non seulement beau, mais “valait la peine d’attendre” pour le projet très retardé.

Le télescope spatial le plus grand et le plus puissant du monde s’est envolé en décembre dernier de la Guyane française en Amérique du Sud.

Il a atteint son point de vue à 1,6 million de kilomètres de la Terre en janvier. Ensuite, le long processus a commencé pour aligner les miroirs, refroidir suffisamment les détecteurs infrarouges pour fonctionner et calibrer les instruments scientifiques, le tout protégé par un pare-soleil de la taille d’un court de tennis qui garde le télescope au frais.

Le plan est d’utiliser le télescope pour regarder si loin que les scientifiques auront un aperçu des premiers jours de l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années, et zoomer sur des objets cosmiques plus proches, même notre propre système solaire, avec une mise au point plus nette.