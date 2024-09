La NASA va développer une norme de temps lunaire pour les initiatives d’exploration

La Lune photographiée le 7 décembre 2022, la veille de sa phase de pleine lune depuis la Station spatiale internationale alors qu’elle orbitait au-dessus du sud de l’océan Indien. Crédit : NASA



La NASA va coordonner ses efforts avec les parties prenantes du gouvernement américain, ses partenaires et les organismes internationaux de normalisation pour établir un temps lunaire coordonné (LTC) suite à une directive politique de la Maison Blanche en avril. Le programme de communication et de navigation spatiales (SCaN) de l’agence mène des efforts pour créer un temps coordonné, qui permettra de créer un futur écosystème lunaire qui pourrait être évolutif vers d’autres endroits de notre système solaire.

L’heure lunaire sera déterminée par une moyenne pondérée des horloges atomiques de la Lune, de la même manière que les scientifiques calculent le temps universel coordonné (UTC) de la Terre, reconnu mondialement. Il reste à déterminer exactement où se situera l’horloge lunaire, car les analyses actuelles indiquent que les horloges atomiques placées à la surface de la Lune sembleront « tourner » plus vite de quelques microsecondes par jour. Une microseconde équivaut à un millionième de seconde. La NASA et ses partenaires étudient actuellement les modèles mathématiques les plus adaptés pour établir l’heure lunaire.

Pour mettre ces chiffres en perspective, les ailes d’un colibri battent environ 50 fois par seconde. Chaque battement dure environ 0,02 seconde, soit 20 000 microsecondes. Ainsi, même si 56 microsecondes peuvent sembler minuscules, lorsqu’on parle de distances dans l’espace, de minuscules fragments de temps s’additionnent.

« Pour quelque chose voyageant à la vitesse de la lumière, 56 microsecondes sont suffisantes pour parcourir la distance d’environ 168 terrains de football », a déclaré Cheryl Gramling, responsable de la position lunaire, de la navigation, du chronométrage et des normes au siège de la NASA à Washington.

« Si quelqu’un tourne autour de la Lune, un observateur sur Terre qui ne compense pas les effets de la relativité sur une journée penserait que l’astronaute en orbite se trouve à environ 168 terrains de football de l’endroit où il se trouve réellement. »

Alors que la campagne Artemis de l’agence se prépare à établir une présence durable sur et autour de la Lune, l’équipe SCaN de la NASA établira un étalon horaire sur la Lune pour garantir que le décalage horaire critique n’affecte pas la sécurité des futurs explorateurs. L’approche des systèmes temporels sera également évolutive pour Mars et d’autres corps célestes de notre système solaire, ce qui permettra une exploration de longue durée.

« À mesure que l’industrie spatiale commerciale se développe et que de plus en plus de nations sont actives sur la Lune, il devient de plus en plus nécessaire de normaliser le temps. Une définition commune du temps est un élément important pour des opérations sûres, résilientes et durables », a déclaré le Dr Ben Ashman, responsable de la navigation pour le développement du relais lunaire, dans le cadre du programme SCaN de la NASA.