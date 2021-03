La NASA a beaucoup d’informations sur leurs hommes et femmes qui sont déjà allés dans l’espace. Mais ce ne sont pas les seuls organismes vivants qui vont dans l’espace depuis la Terre. Même avec les estimations les plus approximatives, chaque être humain pourrait être accompagné de jusqu’à 100 billions de bactéries, virus et autres micro-organismes. Ces organismes peuvent être sans importance ou ils pourraient constituer une menace sérieuse pour les humains dans l’espace ou pour leurs recherches et explorations. Afin de mieux en savoir, la NASA prévoit maintenant de cartographier chaque organisme vivant qui se trouve peut-être sur la Station spatiale internationale (ISS).

