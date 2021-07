La NASA utilise la technologie aéroportée pour surveiller la diminution des deltas

L’érosion, le naufrage des terres et la montée de la mer à cause du changement climatique ont tué les bois de la Louisiane où un chef amérindien de 41 ans jouait lorsqu’il était enfant. Non loin de là, dans le système du delta du Mississippi, les collégiens peuvent se tenir debout sur des îles qui ont émergé l’année de leur naissance. La NASA utilise des systèmes aéroportés de haute technologie ainsi que des bateaux et des travaux de déblaiement de boue sur les îles pour une étude de 15 millions de dollars sur cinq ans de ces zones adjacentes de la Louisiane. L’un est attelé à une rivière et grandit ; l’autre est déconnecté et mourant. Des scientifiques de la NASA et d’une demi-douzaine d’universités de Boston à la Californie visent à créer des modèles informatiques pouvant être utilisés avec des données satellitaires pour permettre aux pays du monde entier de savoir quelles parties de leurs deltas en déclin peuvent être renforcées et quelles sont les espoirs perdus.

« Si vous devez choisir entre sauver une zone et en perdre une autre au lieu de tout perdre, vous voulez savoir où mettre vos ressources au travail pour sauver les moyens de subsistance de toutes les personnes qui y vivent », a déclaré le scientifique principal Marc Simard de Jet de la NASA. Laboratoire de propulsion.

Alors que les océans s’élèvent à cause du changement climatique, les deltas des fleuves du monde – qui abritent des pépinières de fruits de mer et plus de 300 millions de personnes – s’enfoncent et se rétrécissent.

Pour déterminer où étayer les deltas mourants, la NASA étudie l’eau entrant et sortant des bassins d’Atchafalaya et de Terrebonne en Louisiane, les sédiments transportés par elle et les plantes qui peuvent ralentir le flux, piéger les sédiments et extraire le carbone de l’air.

La Louisiane détient 40% des zones humides du pays, mais elles disparaissent rapidement – environ 2 000 milles carrés (5 180 kilomètres carrés) de l’État ont été perdus depuis les années 1930. C’est environ 80% des pertes de zones humides du pays, selon le US Geological Survey.

À l’aide de deux types de radar et d’un spectromètre mesurant plus de couleurs que l’œil humain ne peut en distinguer, les avions de la NASA à haute altitude ont collecté des informations telles que la hauteur de l’eau, la pente, les sédiments et les types et densité de plantes. Certaines mesures sont aussi précises que quelques centimètres (moins d’un pouce).

Sur les bateaux et les îles, des scientifiques et des étudiants de tout le pays prélèvent des échantillons et mesurent tout, des courants aux diamètres des arbres. Leurs découvertes serviront à étalonner les instruments aéroportés.

« Je travaille ici depuis 15 ans, et l’une des parties les plus difficiles du travail dans un delta est que vous ne pouvez en toucher qu’un petit morceau à la fois et en comprendre un petit morceau à la fois », a déclaré Robert Twilley. , professeur d’océanographie et de sciences côtières à la Louisiana State University. « Maintenant, nous avons la capacité de travailler avec la NASA pour comprendre l’ensemble du delta. »

Le fleuve Mississippi draine 41 % de la zone continentale des États-Unis, recueillant 150 millions de tonnes (130 millions de tonnes métriques) de sédiments par an. Mais, en grande partie à cause des digues de prévention des inondations, la plupart des sédiments se jettent dans le golfe du Mexique plutôt que de s’installer dans les zones humides.

« Les deltas sont les bébés de l’échelle de temps géologique. Ils sont très jeunes et fragiles, dans un équilibre délicat entre naufrage et croissance », déclare la NASA sur le site Web du projet Delta-X.

En temps géologique, jeune signifie des milliers d’années. À cette échelle, le Wax Lake Delta de la Louisiane prend ses premiers souffles. Il date de 1942 lorsque l’Army Corps of Engineers a creusé un exutoire du lac pour réduire les menaces d’inondation à Morgan City, à environ 32 kilomètres. Les sédiments de la rivière Atchafalaya ont rempli le lac, puis ont commencé à créer des îles dans le golfe.

Les nouvelles îles sont couvertes de saules noirs et, au printemps, de butterweed à hauteur de cuisse surmontée de petites fleurs jaunes.

Les zones humides plus anciennes dans les zones étudiées par les avions Delta-X sont plus diversifiées, leur sol riche en humus provenant de générations de plantes. Le long de Hog Bayou, à proximité, des bruants bleus et des tangaras écarlates filent à travers les branches de magnolia et des scinques grimpent dans les arbres. Dans les marécages, les balbuzards pêcheurs nichent au sommet de cyprès chauves et les alligators flottent dans l’eau en contrebas.

En plus de travailler à LSU, Twilley a passé environ neuf ans en tant que directeur exécutif du programme Louisiana Sea Grant College, qui utilise le Wax Lake Delta comme salle de classe pour les collégiens et les lycéens.

« Nous prenons les enfants et les faisons se tenir debout sur une terre qui a été formée l’année de leur naissance. » dit Twilley.

En revanche, le bassin adjacent de Terrebonne se rétrécit si rapidement que le gouvernement paie pour déplacer la bande d’Indiens Biloxi-Chitimacha-Choctaw de l’île de Jean Charles d’une île en voie de disparition vers un terrain plus élevé.

Ce groupe n’est pas le seul groupe amérindien à perdre du terrain.

« Les zones boisées que nous parcourions lorsque nous étions enfants – elles sont mortes », a déclaré le chef Shirell Parfait-Dardar de la bande Grand Caillou/Dulac des Indiens Biloxi-Chitimacha, basée à moins de 80 km du lac Wax. Delta.

Les «forêts fantômes» sont courantes dans les deltas en dégradation où l’eau salée s’infiltre lorsque les terres coulent et s’érodent, a déclaré Twilley de LSU.

La Louisiane envisage deux projets qui détourneraient les sédiments de la rivière Atchafalaya pour construire des terres dans le bassin de Terrebonne, mais une décision est dans plus d’un an, selon la Coastal Restoration and Preservation Authority.

L’étude de Delta-X devient carrément granulaire. Une équipe du California Institute of Technology qui étudie la façon dont les sédiments se déplacent et se déposent sur Terre et sur d’autres planètes analysera les quantités de sédiments dans des échantillons d’eau à marée haute et basse, décomposant les particules en une centaine de tailles.

Une façon dont les chercheurs de LSU mesurent la quantité de terre formée par les sédiments consiste à saupoudrer de poussière de feldspath blanc sur le sol.

Ils reviennent pour voir à quelle profondeur il est enterré par de nouveaux sédiments. Ils le font en injectant de l’azote liquide dans des tubes creux pour geler la saleté et la boue autour d’eux. Lorsque les tubes sont tirés, les « popsicles » congelés présentent un anneau blanc. Ils mesurent de là jusqu’au sommet.

Dans le bassin de Terrebonne, une telle sédimentation ne peut pas suivre l’affaissement et l’élévation du niveau de la mer. « Ainsi, les zones humides se noient essentiellement », a déclaré Twilley.

Des avions et des bateaux sont sortis en mars et avril et repartiront à l’automne pour une deuxième série de mesures. Et le lancement de deux satellites internationaux est prévu l’année prochaine, chacun portant l’un des deux types de radar utilisés au-dessus de la Louisiane.

Pour évaluer comment les plantes affectent le mouvement de l’eau, les longues longueurs d’onde du radar en bande L peuvent mesurer les changements de niveau d’eau dans les canaux ouverts et végétalisés, a déclaré Simard de la NASA. Et le radar haute fréquence en bande Ka peut mesurer la hauteur de surface de l’eau libre, montrant comment elle s’incline et où elle se déplace.

« Tous les outils qu’ils utilisent sont vraiment impressionnants », a déclaré le géologue sédimentaire de l’Université de l’Indiana, Douglas Edmonds, qui ne fait pas partie du projet mais a travaillé avec de nombreux chercheurs.

« Le projet lui-même met le doigt sur une question vraiment essentielle pour de nombreux deltas à travers le monde – comment cette terre deltaïque est formée et quels processus l’emportent », a-t-il déclaré.

