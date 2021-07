La NASA trouve pour la première fois de la vapeur d’eau sur la lune Ganymède de Jupiter

Saviez-vous que la lune de Jupiter, Ganymède, contient plus d’eau que tous les océans réunis sur Terre ? L’inconvénient est que l’océan de Ganymède est profondément enfoui à plus de 160 kilomètres sous sa croûte glacée. Ainsi, l’eau à la surface de la plus grande lune de Jupiter n’est que sous forme solide, ou du moins c’est ce que pensaient les scientifiques avant de trouver des preuves de vapeur d’eau dans la mince atmosphère de Ganymède.

Le voyage de la dernière découverte remonte à 1998, lorsque Hubble a pris la première image ultraviolette de la lune de Jupiter à l’aide de son spectrographe imageur. L’image présentait des bandes sonores colorées – des rubans colorés de gaz électrifié – similaires aux aurores ou aux lumières polaires sur Terre. Le groupe a révélé que Ganymède a un faible champ magnétique. Cependant, l’observation de Hubble a montré que les bandes aurorales ont changé au fil du temps. La raison derrière cela, pensaient les scientifiques, était la présence d’oxygène moléculaire et d’atomes d’oxygène uniques dans l’atmosphère de Ganymède.

Comme les atomes d’oxygène affectent la longueur d’onde de la lumière ultraviolette observée par les scientifiques, on pensait qu’ils en étaient la source. En 2018, lorsque les scientifiques ont essayé de mesurer la quantité d’oxygène dans l’atmosphère de Ganymède, ils ont été surpris car il n’y avait pratiquement aucun atome d’oxygène qui aurait pu causer la différence de longueur d’onde de la lumière ultraviolette. À la recherche d’une autre explication, les scientifiques ont combiné toutes les données et analysé les images spectrales et les spectres à haute sensibilité capturés par Hubble, et ils ont trouvé des preuves de la présence d’eau dans l’atmosphère. En fait, ils ont également découvert qu’à un point où la lumière du soleil frappe directement la lune de Jupiter, la vapeur d’eau est plus abondante que l’oxygène moléculaire.

« La vapeur d’eau que nous mesurons maintenant provient de la sublimation de la glace causée par l’échappement thermique de la vapeur d’eau des régions chaudes et glacées », a déclaré Lorentz Roth, l’un des auteurs de l’étude. étudier, dans un rapport.

Selon les scientifiques, la température sur Ganymède varie considérablement tout au long de la journée, ce qui la rend vraiment chaude lorsque le soleil est au-dessus. Cela fait que la glace se sublime directement en vapeur d’eau au lieu de fondre en eau liquide. L’étude a été publiée le 26 juillet dans Nature Astronomy.

L’étude aidera la prochaine mission de l’Agence spatiale européenne JUICE – JUpiter ICy moons Explorer, qui observera les lunes de Jupiter pendant trois ans, en particulier Ganymède comme habitat potentiel.

