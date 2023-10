La NASA trouve de l’eau et du carbone sur un astéroïde — RT World News

Les échantillons obtenus par la sonde OSIRIS-REx pourraient donner un aperçu de l’origine de la vie sur Terre

Les échantillons prélevés sur l’astéroïde Bennu par la sonde OSIRIS-REx de la NASA sont riches en eau et en composés contenant du carbone, a révélé mercredi l’agence spatiale américaine lors d’une webdiffusion en direct.

La mission a achevé le voyage aller-retour de 1,4 milliard de milles (2,3 milliards de kilomètres) depuis l’astéroïde le mois dernier, déposant dans le désert de l’Utah une capsule de collecte chargée d’environ 8,8 onces (250 g) de matériaux collectés sur Bennu fin 2020.

Les échantillons ont été transportés au Johnson Space Center de la NASA à Houston, qui les distribuera à des chercheurs du monde entier pour une étude plus approfondie. Les scientifiques espèrent que ces matériaux fourniront un aperçu des origines de la vie sur Terre, car beaucoup pensent que les astéroïdes riches en carbone frappant la planète ont déposé les éléments nécessaires à l’apparition de la vie organique.

Le chercheur principal de la mission de la NASA, le planétologue Dante Lauretta de l’Université de l’Arizona, a décrit l’astéroïde comme « une capsule temporelle qui nous offre un aperçu approfondi des origines de notre système solaire. »

L’abondance de matériaux riches en carbone et la présence abondante de minéraux argileux aquifères ne sont que la pointe de l’iceberg cosmique.

Bennu avait déjà surpris les scientifiques avant même qu’ils ne puissent l’étudier de près. Lorsque la sonde OSIRIS-REx a initialement tenté de s’approcher de la surface pour en extraire un échantillon, après avoir passé 22 mois en orbite autour de l’astéroïde pour trouver l’endroit parfait, l’extérieur s’est avéré extrêmement poreux, plutôt que la roche rigide à laquelle s’attendait la NASA. Plutôt que de rencontrer de la résistance, le vaisseau spatial a commencé à s’enfoncer dans la surface, une expérience décrite par Lauretta comme suit : « effrayant. »















La sonde a échappé de peu à être engloutie par Bennu en tirant ses propulseurs, et le cratère laissé derrière était massif – 26 pieds (8 m) au lieu de la petite indentation attendue par les scientifiques. Ils ont conclu que les particules composant l’extérieur de Bennu étaient « si peu serrés et légèrement liés les uns aux autres qu’ils agissent plus comme un fluide que comme un solide » – un attribut qui aurait des implications majeures pour tout effort de déviation si un astéroïde du type Bennu se retrouvait sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Après avoir déposé sa capsule sur Terre, la sonde OSIRIS-REx a entamé un long voyage vers l’astéroïde Apophis, où elle devrait arriver en 2029. Même si aucun échantillon ne sera prélevé, la sonde passera 18 mois à imager et cartographier l’astéroïde. On pensait autrefois qu’Apophis risquait d’avoir un impact sur la Terre en 2068, mais cette menace n’est plus considérée comme crédible. Les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur d’autres astéroïdes du même type qui pourraient se retrouver sur une trajectoire de collision avec notre planète.