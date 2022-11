La NASA transforme les échos lumineux du trou noir en son, Internet l’appelle « musique cosmique »

Des trous noirs évasifs présumés être au nombre de millions sont censés se cacher à la vue de tous à travers la galaxie et la Voie lactée. Cependant, les astronomes ont tendance à suivre leur présence en de rares occasions grâce à des rafales de rayons X lorsqu’ils se nourrissent d’étoiles. C’est grâce à l’émission de leurs échos de rayons X que les scientifiques ont pu localiser leurs emplacements et les étoiles qui orbitent autour d’eux dans le vaste univers. Les chercheurs ont réussi à convertir ces échos de rayons X en ondes sonores qui pourraient bien vous étonner. Selon la NASA, bien que tout type de lumière, y compris la radio, le visible et les rayons X, ne puisse s’échapper des trous noirs, le matériau qui les entoure produit une intense rafale de rayonnement électromagnétique.

Semblable à la façon dont le phare d’une voiture peut disperser le brouillard, le souffle de rayonnement peut également rebondir sur le gaz et la poussière qui se forment autour d’eux. Désormais, des chercheurs de la NASA utilisent une nouvelle sonification capable de transformer ces échos lumineux provenant d’un trou noir en son. Une vidéo montrant le son provenant d’un trou noir situé à environ 7 800 années-lumière de la Terre à partir d’un système connu sous le nom de V404 Cygni a été partagée sur l’Instagram officiel de la NASA le vendredi 25 novembre. L’agence indépendante d’administration spatiale affirme que le trou noir en question a un masse qui est entre cinq à dix fois celle du Soleil, et il tire de la matière d’une étoile compagne qui orbite autour de lui.

«Cette sonification traduit les données de rayons X de l’observatoire de rayons X Chandra de la NASA et de Swift en son. Pour différencier les données des deux télescopes, les données Chandra sont représentées par des tonalités à haute fréquence tandis que les données Swift sont plus basses. En plus des rayons X, l’image comprend des données optiques du Digitized Sky Survey qui montre les étoiles d’arrière-plan. Chaque étoile en lumière optique déclenche une note de musique. Le volume et la hauteur de la note sont déterminés par la luminosité de l’étoile », a déclaré la NASA.

Lors de la description de la vidéo, la NASA a déclaré que la bande circulaire qui semble être rouge a été entourée d’un fond étoilé. Pendant ce temps, les bandes bleues sont la partie intérieure et inférieure du système de trous noirs. “Pendant la sonification, le curseur se déplace vers l’extérieur du centre de l’image dans un cercle. Lorsqu’il passe à travers les échos lumineux détectés dans les rayons X (vus comme des anneaux concentriques en bleu par Chandra et en rouge par Swift dans l’image), il y a des sons semblables à des tiques et des changements de volume pour indiquer la détection des rayons X et le variations de luminosité », ajoute l’agence. Jetez-y un œil ici :

En une journée, la vidéo a amassé plus de 3 000 vues sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes a réagi au son provenant du trou noir, l’un l’a appelé “musique cosmique de notre univers”. Un autre a suggéré: “Fermez les yeux, vous entendez une musique paisible de xylophone et des vagues qui se brisent.” Un autre a rejoint, “On dirait les vagues de l’océan qui montent sur le sable, belles les vagues de l’univers.”

Avez-vous trouvé cela incroyable aussi?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici