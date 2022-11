La NASA trace un chemin vers la Lune avec le lancement de la fusée Artemis I

Dans un rapport de l’année dernière, l’inspecteur général de la NASA a estimé qu’au moment où Artemis III serait revenu de la lune, la NASA aurait dépensé 93 milliards de dollars pour le programme et que chaque lancement du système de lancement spatial et d’Orion coûterait plus de 4 milliards de dollars. . Les dépassements de coûts ont été causés en partie par des problèmes techniques, une mauvaise gestion et les changements de plans et d’horaires de la NASA. Et comme l’ancienne Saturn V, la coûteuse fusée Space Launch System n’est utilisée qu’une seule fois avant de tomber dans l’océan.

En rationalisant la fabrication, “Nous espérons que cela coûtera environ 2 milliards de dollars” par lancement, a déclaré Sharon Cobb, responsable de programme associée à la NASA pour le système de lancement spatial, lors d’une interview en août.

En revanche, la fusée Falcon Heavy de SpaceX, bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que SLS, coûte 90 millions de dollars par lancement. Et le Starship de SpaceX, une fusée géante de nouvelle génération actuellement en développement qui est également au cœur des plans d’alunissage des astronautes de la NASA, doit être entièrement réutilisable, et M. Musk a déclaré, peut-être de manière trop optimiste, qu’un lancement pourrait éventuellement coûter aussi peu que 10 millions de dollars.

Pour Artemis, la NASA a adopté une approche mixte – un programme traditionnel pour la fusée et la capsule de l’équipage, et une stratégie commerciale pour l’atterrisseur lunaire. La NASA achète à SpaceX, à un prix fixe, un vol de Starship pour servir d’atterrisseur à la mission Artemis III plus tard dans la décennie. Le vaisseau doit s’amarrer à Orion en orbite autour de la lune et emmener deux astronautes à la surface près du pôle sud lunaire.