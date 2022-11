La NASA teste un bouclier thermique gonflable qui pourrait faire atterrir des humains sur Mars

La NASA est loin d’envoyer des humains à la surface de Mars, mais elle se prépare pour ce jour mémorable. Jeudi, l’agence spatiale a effectué un essai en vol d’une nouvelle conception de bouclier thermique gonflable qui pourrait devenir un élément clé d’un système d’atterrissage humain pour la planète rouge.

Essai en vol en orbite terrestre basse d’un décélérateur gonflable (Loftid) est une démonstration d’un aeroshell (une sorte de bouclier thermique) qui peut ralentir et protéger une charge utile (comme un rover ou des astronautes dans un vaisseau spatial) lorsqu’elle descend dans l’atmosphère d’une planète. Pour tester Loftid ici sur Terre, la NASA l’a envoyé dans l’espace à bord d’un Atlas V de United Launch Alliance (ULA) qui a décollé de Californie.

La mission principale de la fusée était de mettre un satellite météorologique en orbite, mais Loftid a participé au voyage. Il s’est gonflé en forme de cône aplati dans l’espace. la NASA une fois décrit Loftid comme “une pile de chambres à air orange recouvertes d’une bâche noire”, mais cela ne lui rend pas justice. Il utilise des matériaux de haute technologie pour résister aux conditions dans l’espace et à la chaleur brutale du déplacement dans l’atmosphère.

Ce n’est pas facile de redescendre sur Terre. La NASA a estimé que Loftid rentrerait dans l’atmosphère à 18 000 miles par heure (8 kilomètres par seconde). ULA a tweeté un clip de la séparation Loftid le montrant s’éloignant et se dirigeant vers sa descente. C’est une vue spectaculaire.

La NASA a partagé une vidéo de l’aérosol éclaboussant près d’Hawaï avec un parachute qui l’abaisse vers l’océan.

Un bouclier thermique gonflable comme Loftid pourrait être compact pour le transport sur de longues distances dans l’espace. Les conceptions rigides actuelles (comme le un utilisé pour le rover Perseverance Mars de la NASA) sont limités en taille en fonction de ce qui peut tenir dans une fusée. Le bouclier gonflable créerait plus de traînée lorsqu’il se déplacerait dans l’atmosphère de Mars, un processus La NASA compare à “un frein géant.” Cela signifie que Loftid pourrait aider à livrer des charges utiles plus grandes et plus lourdes à la surface martienne.

L’équipe de récupération a repêché Loftid hors de l’eau. L’aeroshell mesure environ 20 pieds (6 mètres) de diamètre. PDG de l’ULA Tory Bruno a partagé une vidéo dramatique de l’opération de récupération.

La NASA se mettra au travail pour analyser les performances du bouclier thermique en fonction des données des capteurs et des caméras. Ces informations aideront à faire évoluer les futures versions de la conception. Un jour, nous verrons peut-être un aeroshell de style Loftid en action ailleurs que sur Terre.