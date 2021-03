La NASA vise à envoyer un vaisseau spatial non équipé en orbite autour de la Lune en novembre et à renvoyer des astronautes américains sur la Lune d’ici 2024, mais le programme SLS a trois ans de retard et près de 3 milliards de dollars de plus que son budget.

