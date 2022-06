La NASA termine le test de la fusée lunaire ; pour définir la date de lancement après le correctif

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA a annoncé jeudi qu’elle avait terminé les tests de son énorme fusée lunaire et qu’elle la ramènerait sur la rampe de lancement fin août.

Une date pour le premier vol sera fixée après qu’une fuite apparue lors d’une répétition générale aura été corrigée, a indiqué l’agence spatiale.

Plus tôt cette semaine, la NASA a alimenté pour la première fois la fusée Space Launch System de 30 étages et a poursuivi un test de compte à rebours critique malgré une fuite de conduite de carburant. Les tentatives précédentes ont été déjouées par des problèmes techniques.

Personne ne sera à bord du premier lancement qui lancera la capsule de l’équipage Orion au sommet de la fusée vers la lune et retour. Le vol initial sera suivi par des astronautes en 2024, faisant une boucle autour de la lune et retour. La troisième mission tenterait d’atterrir des astronautes sur la lune au plus tôt en 2025, plus d’un demi-siècle après les tirs lunaires d’Apollo de la NASA.

