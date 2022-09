La NASA termine le test de “défense planétaire” — RT World News

L’agence spatiale américaine attend maintenant de voir si elle a réussi à faire dévier un astéroïde entrant de sa trajectoire

La NASA a terminé sa toute première “défense planétaire” test, écrasant délibérément un vaisseau spatial sur un astéroïde flottant à des millions de kilomètres de la Terre dans le but de changer sa trajectoire. L’agence a déclaré avoir fait un coup direct, mais attend toujours les données de l’expérience.

Le vaisseau spatial DART (Double Asteroid Redirection Test) a eu un impact avec l’astéroïde Dimorphos lundi, entrant en collision avec l’objet de 11 milliards de livres et de 520 pieds de long à une vitesse d’environ 14 000 miles par heure. La NASA a déclaré que l’engin avait raté le centre de l’astéroïde de seulement 55 pieds, le moment de l’impact étant capturé sur vidéo par une caméra montée sur l’engin.

“Ce fut une réussite de la première partie du premier test de défense planétaire au monde. Il y a eu des années de travail acharné, il y a eu beaucoup d’innovation et de créativité dans cette mission », Bill Nelson, administrateur de la NASA a ditajouter “Je crois que cela va nous apprendre comment, un jour, protéger notre propre planète d’un astéroïde entrant.”

Bien que l’agence spatiale ait pu confirmer l’impact, cela pourrait prendre jusqu’à “quelques mois” avant que tous les effets de l’expérience ne soient connus, Elena Adams, ingénieure des systèmes de mission de la NASA, a déclaré aux journalistes, tout en notant que certaines des données seront disponibles dans quelques jours.

La mission ne visait pas à détruire l’astéroïde, qui ne représente aucune menace pour la Terre, mais plutôt à modifier sa trajectoire. Dimorphos orbite autour d’un autre astéroïde nommé Didymos, et les chercheurs enregistreront les résultats de la collision en observant les trajectoires modifiées des deux objets.

S’il est atteint assez tôt, modifier la trajectoire d’un astéroïde de seulement 1% pourrait suffire à éviter une collision mortelle si l’on se dirigeait vers la Terre, selon la NASA, qui indique qu’il existe quelque 30 000 objets géocroiseurs connus dans le système solaire. Alors que la majorité d’entre eux mesurent moins de 100 mètres de diamètre, environ un tiers sont proches de la taille de Dimorphos à 170 mètres, soit à peu près aussi grand qu’un stade de football.

La NASA ne pense pas que des astéroïdes de cette taille devraient frapper la Terre à tout moment au cours du siècle prochain, mais les chercheurs découvrent régulièrement de nouveaux objets volant dans l’espace. En mai, les scientifiques d’une entreprise basée en Californie ont identifié plus de 100 astéroïdes jusque-là inconnus, laissant dans l’ignorance le nombre de roches non détectées pouvant constituer une menace pour la Terre.

Le vaisseau DART a été lancé en novembre dernier en coordination avec des partenaires internationaux, dont l’Agence spatiale européenne (ESA), l’Agence spatiale italienne (ASI) et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), et a coûté quelque 325 millions de dollars. Le collisionneur était peu équipé, n’apportant que des capteurs pour la navigation et une caméra à ouverture baptisée DRACO, qui a capté l’impact de lundi sur le film.