La NASA surprend le soleil en train de cracher une éblouissante éruption solaire X1

C’est la fête au soleil. Notre star hôte a intensifié son activité ces derniers temps, et elle a livré une impressionnante éruption solaire X1 dimanche. L’observatoire de la dynamique solaire de la NASA a aperçu la grande explosion de rayonnement. L’éruption majeure apparaît comme un point lumineux sur le côté droit d’une image partagée par la NASA lundi.

NASA/SDA/Cercle rouge par Amanda Kooser/CNET



Les éruptions solaires du soleil sont classées en classes. Une fusée éclairante de classe A est faible, tandis que les fusées éclairantes de classe X sont les plus puissantes. Les fusées éclairantes de classe X reçoivent des numéros, les numéros les plus élevés indiquant des fusées éclairantes plus intenses. Les chercheurs ont mesuré une énorme fusée X28 en 2003.

Le X1 est la dernière volée du soleil cette année. Ce cracher un X2.2 en avril. “Les fusées éclairantes et les éruptions solaires peuvent avoir un impact sur les communications radio, les réseaux électriques, les signaux de navigation et présenter des risques pour les engins spatiaux et les astronautes”, La NASA a dit dans un rapport. Ces explosions peuvent également entraîner une activité accrue des aurores boréales, alimentant de belles lumières tourbillonnantes dans le ciel.

Le soleil passe par des cycles solaires de 11 ans où son activité croît et décroît. C’est actuellement dans Cycle Solaire 25 et s’intensifier alors qu’il se dirige vers le maximum solaire en 2025. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à plus d’éruptions accrocheuses dans un proche avenir.