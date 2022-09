La NASA, SpaceX et Jared Isaacman étudient l’extension du télescope Hubble

SpaceX et l’astronaute milliardaire Jared Isaacman s’associent à la National Aeronautics and Space Administration pour étudier si une mission privée pourrait prolonger la durée de vie du célèbre télescope Hubble.

La NASA a signé un accord avec la société d’Elon Musk pour étudier la possibilité d’utiliser un vaisseau spatial SpaceX pour s’amarrer au télescope et changer son orbite dans le but de prolonger sa durée de vie, ont annoncé jeudi les parties.

Le chef scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, a déclaré lors d’un appel à la presse que SpaceX avait approché la NASA avec l’idée “il y a quelques mois”.

“Hubble connaît un succès incroyable – c’est sain, il fait de la grande science au moment où nous parlons”, a déclaré Zurbuchen, ajoutant que l’étude examinera “comment un équipage commercial pourrait aider à propulser notre vaisseau spatial Hubble sur une orbite plus élevée”.

Zurbuchen a déclaré que l’accord entre la NASA et SpaceX n’impliquait aucun “transfert de fonds” et que “SpaceX finance sa propre participation”.

Isaacman, fondateur de la société de paiement Shift4, a également participé à la conférence de presse, qui a effectué le premier vol privé SpaceX en orbite l’année dernière et a acheté trois autres vols à la société d’Elon Musk – surnommé le programme Polaris.

“[Hubble is] probablement l’un des plus grands actifs d’exploration de tous les temps”, a déclaré Isaacman, ajoutant que “cette étude a une large applicabilité”.

Bien que l’étude ne garantisse pas une mission à Hubble, Isaacman a déclaré que le vol potentiel “s’intégrerait certainement dans les paramètres que nous avons établis pour le programme Polaris”.

Hubble de la NASA a été lancé il y a plus de 30 ans et reste opérationnel, ayant aidé les astronomes à faire de nombreuses découvertes au fil des décennies. Notamment, la NASA a effectué cinq missions d’astronautes pour réparer et remplacer des pièces sur le vaisseau spatial complexe, en utilisant les propres véhicules de la navette spatiale de l’agence.