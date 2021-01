La nouvelle année a bien commencé car, quelques jours après qu’un astéroïde de 220 mètres a survolé la Terre, un objet spatial encore plus grand est en route. Pour aggraver les choses, l’infâme voyant Nostradamus a prédit un coup d’astéroïde en 2021.

En prélude au survol du monstre plus tard dans la semaine, lundi, l’astéroïde de 32 mètres 2021 AB et le BT1 de 11 mètres de 2012 tireront au-delà de la Terre à une distance de 842000 km et 5,2 millions de kilomètres respectivement.

Puis mercredi, l’événement principal de la semaine sera rattrapé par l’astéroïde 2021 AC de 62 mètres (soit la moitié de la hauteur de la Grande Pyramide de Gizeh), qui zoomera à une distance de 3,5 millions de kilomètres.

Vient ensuite le CO247 2016 relativement gigantesque, mesurant environ 270 mètres de diamètre (soit 0,83 fois la hauteur de la tour Eiffel) qui passera heureusement à 7,4 millions de kilomètres. Il sera suivi du KP1 2018 de 32 mètres, qui passera la Terre sans danger à une distance de 7,4 millions de kilomètres.

Bien qu’aucune de ces roches spatiales ne présente de risque direct pour la Terre, elles placent une fois de plus les spécialistes de la défense planétaire du monde entier sur les nerfs.

Alors que les boffins travaillent constamment à améliorer les systèmes de détection précoce, un scientifique historique ayant un penchant pour la prédiction pensait que la Terre serait frappée par un astéroïde dans le courant de 2021, avec des conséquences catastrophiques.

Né le 14 décembre 1503, le médecin, pharmacien et astrologue français de renommée mondiale Nostradamus a publié quelque 6 338 prophéties jusqu’en 3797 (la fin du monde, selon lui), dont beaucoup se sont apparemment révélées exactes.

Dans son livre, Les Prophéties, publié pour la première fois en 1555, Nostradamus aurait prédit les événements mondiaux majeurs de la montée d’Adolf Hitler, de la Seconde Guerre mondiale, de l’attaque terroriste du 11 septembre, de la Révolution française et du développement de la bombe atomique. .

Une entrée notable couvrant la période de 2021 se lit comme suit: «Dans le ciel, on voit du feu et une longue traînée d’étincelles.»

Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une référence voilée à une attaque d’astéroïde ou de comète qui déclenchera des tremblements de terre et d’autres catastrophes naturelles.

«Après de grands ennuis pour l’humanité, un plus grand est préparé», Nostradamus ajouté dans le verset sinistre couvrant 2021. «Le Grand Moteur renouvelle les âges: / Pluie, sang, lait, famine, acier et peste, / Le feu du ciel est-il vu, une longue étincelle qui court.

Cependant, les historiens soulignent souvent que les « prédictions » de Nostradamus sont souvent extrêmement vagues et donc ouvertes à interprétation, ce qui en fait un fourrage populaire pour les théoriciens du complot et les préparateurs de la fin du monde.

