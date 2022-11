La NASA se prépare pour sa troisième tentative de lancement de fusée vers la lune demain matin

On y va encore une fois.

Après deux tentatives de lancement ratées et deux ouragans qui ont frappé la Space Coast, la NASA tente à nouveau de faire décoller sa fusée lunaire géante.

Artemis I, la première mission de la NASA Programme Artémis qui ramènera les astronautes sur la Lune, devrait décoller mercredi à 1 h 04 HE, avec une fenêtre de lancement de deux heures.

Vous pouvez regarder le lancement ici à partir de 12h30

Le Space Launch System est la fusée la plus puissante jamais construite par l’agence spatiale. Au sommet se trouve le vaisseau spatial Orion, qui transportera un jour des astronautes vers et depuis la lune. La dernière fois que des humains sont allés sur la Lune, c’était en décembre 1972.

Il s’agit d’une mission sans équipage, les seuls passagers étant trois mannequins à bord qui font partie de quelques expériences, notamment le test d’un gilet qui protégera les astronautes des radiations spatiales mortelles.

Artemis II, dont le lancement est prévu en 2024, transportera quatre astronautes – dont un Canadien – qui orbiteront autour de la Lune et reviendront sur Terre.

Artemis III, dont le lancement est prévu en 2025, verra à nouveau des humains sur la surface de la lune.

Mais essayer de lancer la mission Artemis a été tout un défi pour la NASA.

À l’origine, la fusée devait être lancée le 29 août. Cependant, l’agence spatiale a rencontré plusieurs problèmes ce jour-là, y compris un retard dans le chargement du propulseur de la fusée en raison d’un temps orageux. Ensuite, les deux types de propulseurs – l’oxygène liquide et l’hydrogène liquide – ne se chargeaient pas à des taux acceptables. Enfin, l’un des quatre moteurs de fusée n’a pas refroidi comme prévu, et finalement les équipages ont manqué de temps dans la fenêtre de lancement et ont été forcés de frotter le lancement.

Une deuxième tentative de lancement le 3 septembre a été également nettoyé en raison de problèmes de chargement de carburant et une fuite d’hydrogène.

Puis vinrent les ouragans.

Tout d’abord, c’est l’ouragan Ian qui a forcé la NASA à ramener la fusée au bâtiment d’assemblage des véhicules. L’ouragan a fait touché terre du golfe du Mexique le 28 septembre en tant que catégorie 4 tempête et, bien qu’elle n’ait pas causé de dégâts importants au Kennedy Space Center, l’agence spatiale a voulu inspecter la plate-forme et laisser à ses travailleurs le temps de s’occuper d’eux-mêmes, ce qui a encore retardé le lancement.

Ensuite, il y a eu l’ouragan Nicole, qui a touché terre le 10 novembre juste au sud du Centre spatial Kennedy en tant que tempête de catégorie 1. La NASA avait ramené la fusée sur la rampe de lancement le 4 novembre pour un lancement le 14 novembre. Une fois que Nicole s’était développée, cependant, il était trop tard pour ramener la fusée de 32 étages à la sécurité du bâtiment d’assemblage, donc la fusée est restée sur la plateforme pendant la tempête et la date de lancement a été déplacée au 16 novembre.

La fusée a rencontré quelques problèmes après avoir été laissée dans la tempête.

L’un était une déchirure d’un calfeutrage mince qui entoure Orion, qui remplit essentiellement les lacunes de l’isolant plus épais et empêche toute circulation d’air ou tout chauffage. On craignait que si une plus grande partie devait se briser lors du lancement, cela pourrait endommager la fusée, potentiellement de manière catastrophique.

Cette image montre un gros plan de la zone où le mastic sur une couture entre l’ogive du système d’abandon de lancement Orion et l’adaptateur du module d’équipage s’est détaché pendant l’ouragan Nicole. (NASA)

Une autre préoccupation était l’ombilical du mât de service de queue. Cette structure de 10 mètres de haut se trouve près du bas de la fusée et se compose de plusieurs lignes qui alimentent en propulseur et en électricité l’étage central de la fusée. Les ingénieurs recevaient des données “incohérentes” même s’ils avaient remplacé l’un des connecteurs plus tôt.

L’équipe au sol peut être vue à la base de l’énorme fusée du système de lancement spatial de la NASA, inspectant l’ombilical du mât de service de queue, à gauche. Lors d’une téléconférence avec les médias dimanche, Mike Sarafin, chef de mission pour Artemis, a déclaré que la région “avait un problème” après que l’ouragan Nicole a frappé la Floride la semaine dernière. (Don Hladiuk)

Malgré ces problèmes, lors d’une téléconférence avec les médias lundi soir, les chefs de mission ont déclaré qu’ils étaient convaincus qu’ils pouvaient encore voler.

“Il n’y a aucun changement dans notre plan de lancement le 16”, a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis. “En ce qui concerne les deux problèmes que nous avons examinés … je dirais que nous sommes à l’aise de voler tels quels.”

Le raisonnement est que, pour le mât ombilical, des systèmes redondants sont en place. En ce qui concerne le calfeutrage, ils l’ont examiné et pensent que plus rien ne se détacherait, et même si c’était le cas, il y aurait peu de chances que ce soit un risque catastrophique pour la fusée.

Sarafin a noté que le même calfeutrage avait été utilisé en vol pour le vol d’essai original du vaisseau spatial Orion, et ils n’ont vu aucun problème de détachement.

En ce qui concerne la possibilité d’une autre fuite pendant la charge propulsive, Jeremy Parsons, directeur adjoint du programme des systèmes d’exploration au sol au Kennedy Space Center, a déclaré qu’il ne craignait pas de rencontrer les problèmes précédents.

“Nous sommes plus confiants que jamais dans nos procédures de chargement”, a-t-il déclaré.

Le tanking de plusieurs heures commencera à 15h30 HE mardi.

Si la fusée est lancée mercredi, Orion aura une mission de 26 jours pour tester plusieurs systèmes, dont le plus important, un nouveau bouclier thermique conçu pour protéger les astronautes de la chaleur lorsqu’ils rentrent dans l’atmosphère à près de 40 000 km/h.

Ce graphique montre la chronologie de la mission sans équipage Artemis I. (NASA)

Dans l’ensemble, le sentiment est positif à l’agence spatiale qu’elle est prête à surmonter tout autre défi qui pourrait survenir en cours de route. Parsons a noté que toute l’équipe a beaucoup persévéré pour essayer de lancer Artemis.

Sarafin a accepté.

“Notre heure approche, et nous espérons que ce sera mercredi”, a déclaré Sarafin. “Mais si mercredi n’est pas le bon jour, nous franchirons ce prochain obstacle, ce prochain procès et persévérerons à travers cela.”