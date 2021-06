La NASA s’associe à un organisme de recherche océanique pour cartographier et protéger les récifs coralliens du monde

Mardi, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a annoncé son partenariat avec la Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation (KSLOF) pour utiliser leurs nombreuses données haute résolution sur les récifs et étendre encore plus les capacités de cartographie des coraux de la NASA.

Depuis un certain temps, la NASA travaille sur un projet visant à trouver des solutions pour sauver les coraux qui prospèrent dans des océans sains. L’agence spatiale américaine a lancé le projet Neural Multi-Modal Observation and Training Network (NeMO-Net) pour cartographier et suivre la santé des récifs coralliens du monde et donner le meilleur aperçu sous les vagues que les scientifiques aient jamais eu. Pour ce faire, ils ont besoin de données, dont certaines sont venues avec l’aide de dizaines de milliers de scientifiques citoyens du monde entier jouant au jeu NeMO-Net. Cependant, il a été difficile de suivre les récifs coralliens car ils sont cachés sous les vagues.

Pour changer cela, les scientifiques développent de nouvelles technologies pour cartographier les récifs coralliens depuis l’espace, et pour cela, le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley en Californie a annoncé son partenariat avec KSLOF. En vertu de l’accord Space Act avec le KSLOF, la NASA aura accès aux données de l’expédition Global Reef de la Fondation, qui est l’une des plus grandes enquêtes sur les coraux jamais réalisées.

Le partenariat utilisera l’énorme ensemble de données ainsi que le réseau de neurones NeMO-Net et le supercalculateur Pleiades d’Ames, qui alimente le NeMO-Net de la NASA. Selon un communiqué de presse du KSLOF, les scientifiques utiliseront un nouvel instrument de télédétection « révolutionnaire », la FluidCam de la NASA, capable de voir sous les vagues de l’océan sans distorsion. Désormais, les récifs coralliens peuvent être relevés à l’échelle centimétrique en trois dimensions à partir de drones et d’avions. NeMO-Net utilise les données extraites de cet instrument pour classer les coraux autour le monde.

On prétend qu’avec cette combinaison d’outils et d’informations, les cartes de NeMO-Net deviendront plus précises, donnant aux chercheurs et aux décideurs environnementaux de meilleures informations sur ce qui arrive aux récifs coralliens et comment ils peuvent les protéger. Les récifs coralliens subissent de plein fouet le réchauffement climatique et sont menacés d’extinction si des solutions ne sont pas trouvées rapidement. Au cours des 40 dernières années, la planète a déjà perdu la moitié de sa population de coraux.

