La NASA révèle quelle est la prochaine étape pour une fusée lunaire en difficulté

L’agence spatiale américaine laisse entendre qu’un problème de fuite de carburant non résolu pourrait entraîner des retards supplémentaires

Une fuite de carburant a contraint la NASA à annuler la tentative de samedi de lancer sa mégafusée Space Launch System (SLS), pour la deuxième fois cette semaine. Si le problème n’est pas résolu dans les prochains jours, l’agence devra probablement reporter la mission lunaire Artemis 1 tant attendue jusqu’en octobre.

Une fuite d’hydrogène a été détectée pendant le ravitaillement, environ sept heures avant le décollage prévu, et les ingénieurs ont fait plusieurs tentatives de dernière minute pour résoudre le problème pendant le compte à rebours. Cependant, le lancement a finalement été annulé trois heures avant le décollage prévu à 14h17 HAE (18h17 GMT).

L’agence spatiale a déclaré qu’il y avait encore une fenêtre de lancement de 90 minutes lundi et une opportunité encore plus brève de 24 minutes pour une autre tentative mardi. Cependant, si les ingénieurs sont obligés de ramener la fusée dans le hangar pour une inspection et des réparations plus sérieuses, il est peu probable que le lancement se produise avant la mission SpaceX Crew-5 à la station Scape internationale en octobre.

Mise à jour : L'équipe continue de dépanner et prévoit de revenir avec une variété d'options au début de la semaine prochaine. Nous renonçons à toute tentative de lancement pendant la période de lancement actuelle, qui se termine mardi.

“Nous irons quand ce sera prêt” L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré samedi après-midi, commentant le dernier retard. “Nous n’allons pas jusque-là, et surtout maintenant sur un vol d’essai… Cela fait partie du business spatial.”

La mission sans équipage Artemis 1 devait initialement décoller lundi, mais un problème similaire de fuite d’hydrogène, cette fois dans l’un des quatre moteurs à carburant liquide de la fusée, a été détecté quelques heures seulement avant le lancement, ce qui a entraîné un retard.

Le programme Artemis est un projet ambitieux de l’agence spatiale américaine axé sur l’exploration lunaire et ramenant éventuellement les humains à la surface de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. La première mission est censée être un essai pour faire voler des mannequins de test sur une orbite lunaire avant de retourner sur Terre. Cependant, les astronautes américains devraient y mettre les pieds au plus tôt en 2025.