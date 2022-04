La NASA révèle les résultats d’une expérience de combustion de 5 ans sur l’ISS

La civilisation humaine a fait un pas de géant vers les sapiens modernes lorsque le feu a été découvert. Le feu, bien que vu et utilisé partout, a encore des secrets qui attendent d’être dévoilés. Il y a encore des caractéristiques cachées dans les flammes qui peuvent grandement bénéficier à l’humanité. Et, pour apporter ces caractéristiques et ces secrets, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a mené des expériences d’incendie dans l’espace.

Les expériences ont commencé en 2017, dont les résultats ont été révélés récemment. Le Glenn Research Center et la division des sciences biologiques et physiques, sous l’égide de la NASA, ont lancé ce qu’on appelle l’Advanced Combustion via Microgravity Experiments, alias ACME.

L’ACME a couvert six enquêtes distinctes axées sur diverses applications de la combustion. Des flammes non prémélangées ont été utilisées pour mener ces investigations. Les flammes non prémélangées sont celles où le combustible et le comburant sont séparés avant de réagir l’un avec l’autre pour produire un feu. Le matériel qui a favorisé ces expériences sur la Station spatiale internationale (ISS) s’appelle le Combustion Integrated Rack (CIR).

« Plus de 1 500 flammes ont été allumées, plus de trois fois le nombre initialement prévu. Plusieurs « premières » ont également été réalisées, peut-être plus particulièrement dans les domaines des flammes froides et sphériques », a déclaré Dennis Stocker, scientifique du projet, ACME, dans un communiqué de presse.

Les enquêtes allaient de l’analyse de matériaux pouvant brûler pendant des minutes en l’absence de flux d’air à l’utilisation de champs électriques pour réduire les émissions aux feux utilisés pour l’ajout d’ozone. Les expériences comprenaient également des flammes sphériques non prémélangées et des méthodes d’extinction de flammes plus grandes par perte de chaleur radiative.

Expliquant les applications de l’expérience, Dennis a expliqué : « Un environnement de microgravité permet aux chercheurs d’explorer le comportement de la flamme sans l’influence de la gravité, afin qu’ils puissent étudier la physique sous-jacente derrière la structure et le comportement de la flamme. » Il a ajouté que les connaissances acquises auprès d’ACME peuvent aider les ingénieurs et les développeurs à produire des équipements d’incendie plus efficaces, moins polluants et plus sûrs, tels que des fours, des centrales électriques et des chaudières.

