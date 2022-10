La NASA révèle les résultats d’un test de “défense planétaire”

L’expérience marque la première tentative de l’humanité de faire dévier un astéroïde de sa trajectoire

L’agence spatiale américaine a réussi à modifier la trajectoire d’un astéroïde se précipitant dans l’espace, écrasant délibérément un vaisseau spatial sur l’objet dans le cadre d’un événement historique. “défense planétaire” test.

La NASA a dévoilé mardi les résultats de son test de redirection d’astéroïdes doubles (DART), montrant que l’engin DART était capable de modifier considérablement l’orbite de sa cible, l’astéroïde Dimorphos, après une collision de 14 000 milles (22 530 kilomètres) par heure dans espace.

« Nous avons tous la responsabilité de protéger notre planète. Après tout, c’est le seul que nous ayons. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré dans un communiqué. “Cette mission montre que la NASA essaie d’être prête à tout ce que l’univers nous lance. La NASA a prouvé que nous sommes sérieux en tant que défenseur de la planète. C’est un moment décisif pour la défense planétaire et toute l’humanité, démontrant l’engagement de l’équipe exceptionnelle de la NASA et de ses partenaires du monde entier.

Lire la suite La NASA dévoile des photos de collision d’astéroïdes

Avant la mission, la NASA a décidé de modifier la période d’orbite de l’astéroïde d’au moins 73 secondes, estimant que la cible d’un test réussi. Le vaisseau spatial DART a finalement changé l’orbite de Dimorphos de 32 minutes, dépassant la référence minimale de plus de 25 fois.

L’équipe de recherche DART continuera de collecter des données à partir d’observatoires au sol dans le monde entier, tandis que le télescope spatial Hubble et le nouveau télescope spatial James Webb ont tous deux capturé de nombreuses images de l’astéroïde et de son compagnon, Didymos, pour une analyse plus approfondie.

À l’avenir, la NASA a déclaré que les scientifiques s’efforceraient de recueillir plus d’informations sur les propriétés physiques du Dimorphos, sa composition chimique et les caractéristiques de sa surface, entre autres. Ils étudieront également les “éjecta” – ou des débris – jetés de l’objet après la collision DART, en espérant que cela révélera plus d’indices sur des astéroïdes similaires si jamais la Terre se retrouvait dans le collimateur.