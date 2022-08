La NASA révèle le son d’un morceau intact de la forêt amazonienne

La NASA a récemment utilisé des données provenant de l’espace et de la Terre pour déterminer que les forêts qui ont été brûlées ou abattues plusieurs fois ont moins de bruits d’animaux que les sections indemnes. Il est probable que les espèces qui étaient présentes dans la zone brûlée ont tendance à quitter les lieux et à ne pas revenir. La NASA a présenté un morceau indemne de la forêt amazonienne à l’aide de caméras satellites pour étayer cette affirmation avancée par certains des plus grands scientifiques. Les données à l’appui de cette croyance ont été recueillies à partir des enregistrements satellitaires du programme Landsat, qui est l’entreprise la plus ancienne pour l’acquisition d’images satellitaires de la Terre.

Le programme Landsat, qui a récemment célébré son 50e anniversaire dans l’espace, a permis aux scientifiques d’examiner les mesures du lidar et des décennies de données pour étudier les zones qui sont brûlées ou enregistrées à plusieurs reprises. Une vidéo partagée par l’organisation spatiale présente une vue rapprochée d’un couvert forestier qui effectue un zoom arrière pour devenir une image plus grande comprenant d’innombrables arbres, rivières et nuages ​​entourant la zone. Enfin, le clip se termine par la vue complète de l’Amérique du Sud. Notamment, le son des oiseaux gazouillant à partir d’un fragment de forêt amazonienne indemne a été enregistré dans le cadre de cette étude sur le terrain. Tout en partageant le clip, la page officielle des médias sociaux de la NASA a déclaré: “Ce n’est pas votre machine à son, c’est un morceau de la forêt amazonienne indemne”.

L’équipe a en outre ajouté : « Avec les enregistrements satellites de notre programme Landsat, les enregistrements acoustiques des équipes sur le terrain et les mesures lidar, les scientifiques ont pu examiner des décennies de données pour étudier les zones qui ont été déboisées et exploitées à plusieurs reprises. Le programme Landsat a récemment fêté son 50e anniversaire dans l’espace. Avec des enregistrements aussi longs, les scientifiques sont capables de “voir dans le temps” et d’utiliser des données historiques et de nouvelles techniques pour étudier l’impact de l’homme sur notre monde naturel.” Jetez un oeil à la vidéo ici:

La vidéo a reçu un accueil tonitruant sur internet. Un internaute réagissant au clip a déclaré : « NASA wow ! C’est tellement hallucinant !! Vraiment, les gars, nous devons protéger Amazon à tout prix ! Un autre a écrit : « Cette forêt ne doit pas détruire. Nous aimons la nature, nous aimons la science et nous pouvons sauver ces forêts. Pendant ce temps, un autre a ajouté, “les poumons de la planète, pourtant elle est en danger”. La vidéo capturée par le programme Landsat a gagné plus de 3 lakh likes sur l’application de partage de photos.

