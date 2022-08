La NASA révèle la liste des destinations potentielles d’atterrissage sur la lune pour Artemis III

La NASA se prépare à renvoyer des Américains sur la lune, et l’agence a maintenant annoncé 13 places où il pourrait atterrir la mission Artemis III. Les 13 sites se trouvent à proximité du pôle sud lunaire, qui est ombragé en permanence et jusqu’à présent inexploré, a annoncé vendredi la NASA.

La mission lunaire Artemis III cherchera à collecter des échantillons et à étudier la glace d’eau au pôle sud de la lune. Le premier atterrissage d’Artemis, prévu pour aura lieu en 2025verra également le première femme sur la lune.

“Nous sommes à un pas de géant du retour des humains sur la Lune”, a déclaré vendredi Mark Kirasich, administrateur associé adjoint de la division de développement de la campagne Artemis au siège de la NASA à Washington. “Ce sera différent de toutes les missions précédentes alors que les astronautes s’aventurent dans des zones sombres jusque-là inexplorées par les humains et jettent les bases de futurs séjours à long terme.”

Voici les 13 régions potentielles d’alunissage :

Faustini Rim A.

Pic près de Shackleton.

Connexion Ridge.

Connecting Ridge Extension.

De Gerlache Jante 1.

De Gerlache Jante 2.

Massif de Gerlache-Kocher.

Haworth.

Massif Malapert.

Plateau de Leibnitz Beta.

Nobile Jante 1.

Nobile jante 2.

Bord d’Amundsen.

La gamme de régions permet d’atterrir à différents moments de l’année, de sorte que la date de lancement peut être flexible. Pour sélectionner les zones, une équipe de la NASA a examiné les données du Lunar Reconnaissance Orbiter et d’autres recherches scientifiques sur le terrain, les conditions d’éclairage pour une lumière solaire continue et la capacité de communiquer avec la Terre.

En examinant l’accessibilité pour l’atterrissage, la NASA a également “considéré les capacités combinées de la fusée Space Launch System, du vaisseau spatial Orion et du système d’atterrissage humain Starship fourni par SpaceX”.

La mission passera 6,5 ​​jours prévus à la surface de la lune. La NASA choisira la région finale pour l’atterrissage une fois la date de lancement fixée.

La Mission Artémis I, qui doit décoller le 29 août, s’approchera à moins de 60 miles de la surface de la lune pour tester la gravité et le rayonnement lunaires, prendre des photos et déployer des CubeSats. La mission Artemis II devrait transporter à nouveau des astronautes autour de la lune sans tenter d’atterrissage, et a un lancement ciblé en mai 2024.