La NASA révèle des messages secrets cachés à l’intérieur du vaisseau spatial Orion

La NASA est peut-être sérieuse au sujet de la science, mais l’agence spatiale aime aussi s’amuser. La semaine dernière, La NASA a interpellé le public parcourir une image de l’intérieur de la Vaisseau spatial Artemis I Orion à la recherche d’œufs de Pâques cachés, qu’il a décrits comme “des énigmes amusantes, des messages cachés et des références visuelles”. La NASA a révélé les réponses au défi le 10 décembre, la veille du retour d’Orion sur Terre avec une immersion assistée par parachute dans l’océan Pacifique.

La capsule n’avait pas d’humains à bord, mais elle était remplie de nombreux autres articles, dont un mannequin dans une combinaison spatiale orange, un jouet Snoopy et une démonstration technologique qui utilise l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Les messages comprenaient des hommages touchants aux membres de l’équipe décédés.

Il y a cinq messages cachés dans la cabine de l’équipage.

L’oiseau rouge en haut à droite est un hommage à l’ancien directeur du programme Orion et directeur du Johnson Space Center, Mark Geyer, décédé en 2021. Geyer était un grand fan de l’équipe de baseball des St. Louis Cardinals.

Juste au-dessus de la démonstration de la technologie Callisto-Alexa près du centre se trouve un ensemble de points et de tirets qui épellent le nom « Charlie » lorsqu’il est lu de bas en haut. C’est aussi un hommage posthume. Charlie Lundquist, directeur adjoint du programme Orion, est décédé en 2020. Il travaillait sur Orion depuis 2008.

Regardez maintenant sous Callisto et devant le siège du pilote. Il y a une série de chiffres commençant par 1. Ce sont les codes de pays pour chaque pays qui a travaillé sur le développement du module de service européen de l’Agence spatiale européenne. Le module était responsable de la puissance et de la propulsion d’Orion. Les chiffres honorent les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la France, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Norvège, l’Espagne et les Pays-Bas.

Découvrez la mission Daring Artemis I Moon de la NASA en images époustouflantes Voir toutes les photos



Sur le mur droit du vaisseau spatial se trouvent une série de lettres : CBAGF. C’est une référence aux notes utilisées dans l’enregistrement de 1964 de Frank Sinatra de Fly Me to the Moon. C’est une façon de relier Orion d’aujourd’hui à l’ère Apollo de l’exploration lunaire.

Le dernier œuf de Pâques se trouve sur le dessus du siège du pilote à droite du logo rouge de la NASA. C’est un code binaire pour le nombre 18. Il pointe un chapeau à la suite d’Apollon à Artemis. La dernière mission du programme Apollo était Apollo 17 en 1972. Artemis reprend là où Apollo s’était arrêté.

La mission Artemis I s’est bien déroulée, envoyant le vaisseau spatial au-delà de la lune alors que la NASA cherchait à prouver qu’Orion était prêt à transporter des astronautes humains pour Artemis II. Maintenant, la NASA peut cocher une autre grande réalisation : un retour parfait sur Terre.

Les hommages étaient sincères. Orion n’avait peut-être pas d’humains à bord, mais il transportait beaucoup d’émotions humaines avec lui.