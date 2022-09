Au 14ème siècle, alors que le sang versé de la guerre de cent ans renversé sur Terre, les restes d’une étoile morte auraient pu briller dans le ciel.

La NASA a annoncé lundi que trois puissants télescopes – le Hubble, le Spitzer et le Chandra X-Ray Observatory – ont uni leurs forces pour étudier les débris résultant de la mort d’une naine blanche. Considérez ces restes stellaires comme la suite générale des derniers instants de l’étoile, l’environnement dans lequel elle a rencontré sa disparition.

Les astronomes qui ont analysé toutes ces données cosmiques disent qu’ils ont réussi à glaner suffisamment d’indices pour décoder une chronologie exquise de la violente détonation de l’étoile détruite il y a très, très longtemps.

“Ces données offrent aux scientifiques une chance de” rembobiner “le film de l’évolution stellaire qui s’est déroulée depuis et de déterminer quand elle a commencé”, ont déclaré les membres de l’équipe Chandra. écrit dans une déclaration. Une préimpression de ces résultats peut être vu ici.

Finalement, cela pourrait élucider quand et où le corps stellaire aurait pu exploser en premier lieu, mais lorsque l’équipe a commencé à reconstituer cette histoire, elle a également réalisé quelque chose d’immensément fascinant à propos d’une partie particulière des restes de la supernova.

Un aspect de la preuve mortelle de l’étoile, située à quelque 160 000 années-lumière de la Terre dans une petite galaxie appelée le Grand Nuage de Magellan, pourrait avoir émis une luminescence post-explosion qui a finalement atteint notre planète au Moyen Âge. Oui, cela signifie qu’il a orné le ciel nocturne au cours de la même année que nous attribuons à l’apothéose de la dynastie Ming et point le plus tragique de la peste noire.

Le reste est nommé SNR 0519-69.0, ou SNR 0519 en abrégé. (SNR signifie reste de supernovacomme vous l’avez peut-être deviné.)

Observatoire de rayons X Chandra



À l’extrémité supérieure de leur estimation, les scientifiques pensent que la lumière de l’espace lointain du reste pourrait être apparue il y a environ 670 ans. Cependant, sur la base de sa trajectoire spatiale, ils disent qu’il est également probable que “le matériau ait ralenti depuis l’explosion initiale et que l’explosion se soit produite plus récemment qu’il y a 670 ans”.

OK, mais qu’est-ce que je regarde ici ?

Dans l’image saisissante publiée parallèlement à cette découverte, SNR 0519 semble être une tache magenta translucide contre la toile étoilée de l’espace.

Ce que vous regardez est un conglomérat des observations des télescopes, superposées pour créer un diagramme complet du fragment stellaire. Décomposons-le.

Nasa



Les fortes zones rouge rosé et les traînées blanches et vaporeuses proviennent des données optiques de Hubble pour indiquer le contour du SNR. Si vous regardez attentivement, vous verrez également des taches vertes, des marques bleues et des motifs violets en forme de halo qui fuient des deux. Ce sont des observations de rayons X colorisées qui représentent respectivement les basses, moyennes et hautes énergies émises. Certains chevauchements d’observations de Chandra apparaissent également sous forme de zones blanchâtres, et les régions les plus brillantes de l’image dictent le matériau le plus lent.

Si vous vous interrogez sur Spitzer, cette machine était plutôt une aide en coulisse. Il a fourni de nombreuses données faisant partie intégrante de l’objectif chronologique de l’étude de l’équipe.

Il convient de noter que les images Hubble du SNR de 2010, 2011 et 2020, selon la NASA, ont également mesuré les vitesses du matériau provoquées par l’onde de choc de l’explosion. Mis ensemble, cela a conduit à la conclusion que le reste a jailli dans une fourchette énorme de 3,8 millions à 5,5 millions de miles par heure – l’extrémité supérieure de cela est la partie qui soutient l’estimation de 670 ans de l’équipe pour l’éruption initiale.

Mais encore une fois, la NASA insiste sur le fait que “ces résultats impliquent qu’une partie de l’onde de choc s’est écrasée dans le gaz dense autour du reste, ce qui l’a fait ralentir au fur et à mesure qu’il se déplaçait”, estimant que l’autre scénario avait également une forte probabilité.