La NASA retire la fusée lunaire de la rampe de lancement pour des ajustements avant le prochain test

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





CNN

—



La méga fusée lunaire Artemis I subira quelques ajustements avant la prochaine tentative de la NASA lors d’un test de pré-lancement crucial.

L’équipe de la NASA se prépare à faire rouler la pile de fusées Artemis I de 322 pieds de haut (98 mètres de haut), y compris le système de lancement spatial et le vaisseau spatial Orion, dans le bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center en Floride le 26 avril.

Le test crucial, connu sous le nom de répétition générale humide, simule chaque étape du lancement sans que la fusée ne quitte la rampe de lancement. Ce processus comprend le chargement du propulseur, la réalisation d’un compte à rebours complet simulant le lancement, la réinitialisation de l’horloge du compte à rebours et la vidange des réservoirs de la fusée.

Les ingénieurs ont rencontré un problème de fuite d’hydrogène lors de la troisième tentative de ce test le 14 avril.

Faire rouler la pile de fusées à l’intérieur leur permettra d’évaluer la fuite, située sur l’ombilical du mât de service de queue de la fusée, et de remplacer un clapet anti-retour à hélium de l’étage supérieur défectueux qui a également créé un problème.

Des mises à niveau sont «nécessaires chez un fournisseur hors site d’azote gazeux utilisé pour le test», offrant cette fenêtre d’opportunité pour apporter quelques correctifs avant que la fusée géante ne revienne sur la rampe de lancement pour d’autres tests, selon l’agence.

Préparer une fusée et un vaisseau spatial flambant neufs pour le lancement est « une chose vraiment compliquée à faire », a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur associé adjoint pour le développement de systèmes d’exploration communs au siège de la NASA, lors d’une conférence de presse lundi.

« Nous assemblons les pièces du puzzle », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons trouvé quelques pièces de plus jeudi, mais nous en avons quelques autres devant nous. »

L’équipe évalue actuellement quelles seront les prochaines étapes après avoir apporté des correctifs à la fusée, mais Whitmeyer a assuré que « nous allons absolument revenir en arrière et faire une répétition générale » pour démontrer le chargement du propulseur super froid et le compte à rebours du lancement. « C’est juste une question de savoir quel est le bon moment et la bonne façon de le faire. »

L’équipe a plusieurs options une fois que la fusée est de retour à l’intérieur du bâtiment. Les ingénieurs peuvent faire une option rapide, qui consiste à s’occuper immédiatement du minimum de choses, puis voir dans combien de temps ils peuvent faire une autre tentative de test de répétition en tenue humide.

Une autre option consiste à prendre plus de temps pour travailler sur la fusée pendant qu’elle est dans le bâtiment et à la rapprocher du déploiement dans les configurations réellement nécessaires au vol.

La troisième option envisage de faire à la fois une répétition générale et un lancement tout en une campagne après le déploiement sur la rampe de lancement, a déclaré Charlie Blackwell-Thompson, directeur du lancement d’Artemis au programme Exploration Ground Systems de la NASA, lors de la conférence de presse.

« Notre équipe a travaillé très dur, et je pense qu’ils font un excellent travail en travaillant à travers toutes ces premières opérations, et je suis constamment impressionné et fier des compétences de résolution de problèmes que je vois démontrées au sein de l’équipe , » dit-elle.

Cette dernière décision « défie » la première fenêtre de lancement, initialement prévue du 6 juin au 16 juin, mais les fenêtres de lancement ultérieures du 29 juin au 12 juillet et du 26 juillet au 9 août restent possibles.

« Nous avons eu un certain nombre de défis à surmonter et ces défis exigent de la persévérance », a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis au siège de la NASA, lors de la conférence. « Et cette persévérance à son tour renforce le caractère au sein de l’équipe et le caractère nécessaire pour avoir de l’optimisme et quand nous serons prêts à voler. »

Le but de la répétition en tenue humide est de se renseigner sur les problèmes qui peuvent être corrigés avant d’être forcé d’interrompre une tentative de lancement, et c’est quelque chose auquel les programmes Apollo et navette ont également été confrontés, a déclaré Blackwell-Thompson.

Les résultats de la répétition générale détermineront quand l’Artemis I sans équipage se lancera dans une mission qui ira au-delà de la lune et reviendra sur Terre. Cette mission lancera le programme Artemis de la NASA, qui devrait ramener les humains sur la Lune et faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire d’ici 2025.